Джейкобс и Чавес почти договорились, Гассиев выступит в андеркарте

Источник: РИА "Новости"

Поединок Джейкобс — Чавес запланирован на 13 декабря, пройдет в рамках второго среднего веса. На территории США событие будет показано стримингом DAZN. Для американца предстоящий бой — дебют в новом дивизионе, ранее был двукратным чемпионом в среднем весе.

Чавес также обладал титулом чемпиона мира в среднем весе, а в 2019 году возобновил карьеру после двухлетнего перерыва.

По данным коллеги Коппинджера Лэнса Пагмайера, в шоу также ожидается дебют в тяжелом весе экс-объединенного чемпиона в первом тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева (26−1, 19 КО) — тот не выходил в ринг с июля 2018 года, когда в Москве (РФ) в решающем поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) проиграл украинцу Александру Усику (16−0, 12 КО).

О возможном появлении в рамках шоу Гассиева инсайдеру сообщил тренер россиянина Абель Санчес.