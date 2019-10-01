Джейкобс и Чавес почти договорились, Гассиев выступит в андеркарте
Бывшие чемпионы мира американец Дэниэл Джейкобс (35−3, 29 КО) и мексиканец Хулио Сесар
Бывшие чемпионы мира американец Дэниэл Джейкобс (35−3, 29 КО) и мексиканец Хулио Сесар
Поединок Джейкобс — Чавес запланирован на 13 декабря, пройдет в рамках второго среднего веса. На территории США событие будет показано стримингом DAZN. Для американца предстоящий бой — дебют в новом дивизионе, ранее был двукратным чемпионом в среднем весе.
Чавес также обладал титулом чемпиона мира в среднем весе, а в 2019 году возобновил карьеру после двухлетнего перерыва.
По данным коллеги Коппинджера Лэнса Пагмайера, в шоу также ожидается дебют в тяжелом весе
О возможном появлении в рамках шоу Гассиева инсайдеру сообщил тренер россиянина Абель Санчес.