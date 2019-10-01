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12:08 (мск), источник: Vesti.kz

Джейкобс и Чавес почти договорились, Гассиев выступит в андеркарте

Бывшие чемпионы мира американец Дэниэл Джейкобс (35−3, 29 КО) и мексиканец Хулио Сесар Чавес-младший (51−3−1, 33 КО) близки к подписанию контракта на бой, сообщает Майк Коппинджер из The Athletic.

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Источник: РИА "Новости"

Поединок Джейкобс — Чавес запланирован на 13 декабря, пройдет в рамках второго среднего веса. На территории США событие будет показано стримингом DAZN. Для американца предстоящий бой — дебют в новом дивизионе, ранее был двукратным чемпионом в среднем весе.

Чавес также обладал титулом чемпиона мира в среднем весе, а в 2019 году возобновил карьеру после двухлетнего перерыва.

По данным коллеги Коппинджера Лэнса Пагмайера, в шоу также ожидается дебют в тяжелом весе экс-объединенного чемпиона в первом тяжелом весе россиянина Мурата Гассиева (26−1, 19 КО) — тот не выходил в ринг с июля 2018 года, когда в Москве (РФ) в решающем поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) проиграл украинцу Александру Усику (16−0, 12 КО).

О возможном появлении в рамках шоу Гассиева инсайдеру сообщил тренер россиянина Абель Санчес.

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Как болели за Мурата Гассиева
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