Федерация бокса России наградила победителей и призеров ЧМ премиями и автомобилями

Источник: РИА "Новости"

Чемпионы мира — Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг) и Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) — получили от федерации сертификаты на сумму 5 млн рублей, а также автомобили Toyota Camry.

Личные тренеры спортсменов получили сертификаты на 1 млн рублей. Бронзовый призер мирового первенства Максим Бабанин (свыше 91 кг) получил сертификат на 1 млн рублей, его тренер — на 250 тысяч. Главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов получил сертификат на 3 млн рублей.

«Ребята показали хороший результат. Но радоваться рано, это только старт. Отсюда должны пойти новые победы, нам еще предстоит Олимпиада. Это хороший старт для обновления федерации и национальной команды», — сказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Чемпионат мира прошел на высоком уровне. Результат великолепный, подготовка была хорошая. Мы сделали правильный выбор, ни в ком не ошиблись», — сказал Фархутдинов.