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12:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Энди Руису пригрозили отлучением от бокса за участие в Олимпиаде-2020

Всемирный боксерский совет (WBC) пригрозил дисквалификацией американскому боксеру Энди Руису в случае, если спортсмен примет участие в Олимпиаде 2020 года в Токио. Об этом сообщает The Sun.

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Источник: Reuters

30-летний боксер выразил желание принять участие в олимпийском турнире после матча-реванша против британца Энтони Джошуа. В WBC раскритиковали инициативу американца.

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«Олимпийский любительский бокс отличается от профессионального. Это два разных вида спорта, и он весьма опасен. Мы не можем пойти на такое. Если профессионал, действующий обладатель титула или бывший чемпион, решит выступить на Олимпиаде, ему грозит минимум два года дисквалификации в WBC», — заявил президент организации Маурисио Сулейман.

С 2016 года боксерам-профессионалам разрешено принимать участие в олимпийском турнире. Ранее в нем соревновались исключительно любители.

Руис — действующий чемпион мира в тяжелом весе. Американец завладел четырьмя поясами, благодаря победе над Джошуа. Матч-реванш пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

В активе Руиса 33 победы. Боксер уступал всего раз в профессиональной карьере.

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