Небитый казахстанский боксер вернулся в Алматы после завоевания титулов от WBA и IBF
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (17−0, 13 КО) прибыл в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (17−0, 13 КО) прибыл в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.
Отечественного боксера торжественно встретили в
Напомним, 26 сентября Джукембаев решением судей победил
Сам Васкес с 2010 по 2014 год владел титулом чемпиона мира в легком весе по версии IBF. В профи он дебютировал в 2006 году против другого мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО), который в свои 15 лет выходил уже на третий бой в карьере, а в 2008 соперники провели реванш — Альварес снова победил решением.