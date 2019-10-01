Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Локомотив
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Салават Юлаев
Торпедо
00
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Сочи
Футбол. Еврокубки
19:55
Реал
Брюгге
Футбол. Еврокубки
19:55
Аталанта
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Байер
Все события
Фоторепортажи
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
31Знарок расстроил Дацюка, ребенок в папахе, вратарь на «ракете». Фото матча «Спартак» — «Автомобилист»
13:22 (мск), источник: Vesti.kz

Небитый казахстанский боксер вернулся в Алматы после завоевания титулов от WBA и IBF

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (17−0, 13 КО) прибыл в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Отечественного боксера торжественно встретили в VIP-терминале аэропорта Алматы. Спортсмена приветствовали песнями, танцами и теплыми словами. Батыр, несмотря на нелегкий перелет, все же уделил внимание встречавшим его болельщикам. Боксер провел фотосессию с фанатами, поблагодарил всех и отправился в город.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 26 сентября Джукембаев решением судей победил экс-чемпиона мира мексиканца Мигеля Васкеса (41−8, 15 КО) в со-главном событии вечера бокса в канадском Монреале. Благодаря этому он завоевал вакантные второстепенные титулы WBA Continental и IBF Inter-Continental. Видео поединка смотрите здесь.

Сам Васкес с 2010 по 2014 год владел титулом чемпиона мира в легком весе по версии IBF. В профи он дебютировал в 2006 году против другого мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО), который в свои 15 лет выходил уже на третий бой в карьере, а в 2008 соперники провели реванш — Альварес снова победил решением.

Читайте также
Пьяный футболист "Челси" устроил скандал из-за чипсов
Россия пропустит Олимпийские игры 2020 и 2022?
«Магнитка» — на последнем месте. Кто виноват в этом кошмаре?
Заставила украинку сдаться: как Ласицкене вошла в историю
СМИ: «Кристал Пэлас» намерен приобрести футболиста ЦСКА
Гол хавбека МЮ признан лучшим в седьмом туре АПЛ
Орлов ответил Уткину, назвавшему «Зенит» империей зла
РФС: Смолов погорячился в своих высказываниях
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь