Небитый казахстанский боксер вернулся в Алматы после завоевания титулов от WBA и IBF

Отечественного боксера торжественно встретили в VIP-терминале аэропорта Алматы. Спортсмена приветствовали песнями, танцами и теплыми словами. Батыр, несмотря на нелегкий перелет, все же уделил внимание встречавшим его болельщикам. Боксер провел фотосессию с фанатами, поблагодарил всех и отправился в город.

Напомним, 26 сентября Джукембаев решением судей победил экс-чемпиона мира мексиканца Мигеля Васкеса (41−8, 15 КО) в со-главном событии вечера бокса в канадском Монреале. Благодаря этому он завоевал вакантные второстепенные титулы WBA Continental и IBF Inter-Continental. Видео поединка смотрите здесь.

Сам Васкес с 2010 по 2014 год владел титулом чемпиона мира в легком весе по версии IBF. В профи он дебютировал в 2006 году против другого мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО), который в свои 15 лет выходил уже на третий бой в карьере, а в 2008 соперники провели реванш — Альварес снова победил решением.