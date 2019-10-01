«Ждите больших новостей». Джукембаев — о бое Головкина, победе над экс-чемпионом мира и переговорах с Golden Boy

— Это был очень важный поединок. Я не сказал бы, что он был сложным. Я готовился к нему с новым тренером. Тренировочный процесс был сложнее, спарринги и подготовка. Мой тренер показал мне план на бой, и я его выполнил. Моей задачей было выиграть во всех раундах. Мы хотели выиграть без риска, и это нам удалось. Я считаю, что своей победой в бою с Васкесом я показал, что готов к большим боям. Впереди новые арены и новые соперники, — сказал Джукембаев.

— Расскажите об интересе со стороны Golden Boy.

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— Сейчас многое зависит от моего промоутера. Он хочет, чтобы я дрался в США. Я думаю, что переговоры с Golden Boy начнутся в ближайшее время. Ждите больших новостей. Мне нужно оправдывать доверие болельщиков, всего народа. Я читаю мнение людей. Это очень приятно. Я ощущаю ответственность и гордость за их поддержку.

— Чего вы хотите добиться?

— Моя первая цель — стать чемпионом мира. Я хочу оставить свое имя в истории. Я хочу добиться успеха в своем весе и затем попробовать себя в новой категории.

— Что вы можете сказать о бое Головкина и Деревянченко?

— Это будет интересный бой. Мы верим в победу Головкина. Он фаворит. Однаковы знаете, что это бокс. Всякое может произойти, тем более мы все знаем силу Деревянченко. Будем смотреть и болеть.

Отметим, 26 сентября Джукембаев решением судей победил экс-чемпиона мира Васкеса в со-главном событии вечера бокса в канадском Монреале. Благодаря этому он завоевал вакантные второстепенные титулы WBA Continental и IBF Inter-Continental.