«Болеть буду за друга». Олимпийский чемпион сделал прогноз на бой Головкина и Деревянченко

Двукратный бронзовый призер ЧМ уверен, что оба соперника достойны друг друга. Он назвал сильные стороны обоих боксеров.
«Если признаться, это один из тех поединков, которого хотят увидеть болельщики. И я рад, что этот бой состоится. Два чемпиона, два сильных спортсмена — надеюсь, они покажут очень красивый бокс. Геннадий и Деревянченко — оба бьющие боксеры. Сергей очень терпелив: за счет характера он добавляет от раунда к раунду и “ломает” соперника. Гена своими ударами может достать оппонента в любой момент, а у Деревянченко это получается в основном после шестого раунда. Если он не пропустит удар от GGG до шестого отрезка, то после седьмого уже будет тяжело Гене. Но я любом случае буду болеть за друга и желаю ему победы», — отметил Артаев.
Напомним, что бой Головкин-Деревянченко состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В нем будет выявлен обладатель чемпионских поясов в среднем весе по версиям IBF и IBO.
В этот вечер на ринг MSG выйдет еще один казахстанский боксер: Али Ахмедов (15−0, 11 KO) в рамках второго среднего веса встретится с американцем Эндрю Эрнандесом (20−7−2, 7 KO).
Трансляцию вечера бокса в Казахстане обеспечат сразу два телеканала. А мероприятия, посвященные этому поединку, уже начались.