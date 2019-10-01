Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Сочи
Футбол. Еврокубки
19:55
Реал
Брюгге
Футбол. Еврокубки
19:55
Аталанта
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Локомотив
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Байер
Все события
Фоторепортажи
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
31Знарок расстроил Дацюка, ребенок в папахе, вратарь на «ракете». Фото матча «Спартак» — «Автомобилист»
15:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Болеть буду за друга». Олимпийский чемпион сделал прогноз на бой Головкина и Деревянченко

Олимпийский чемпион Афин-2004 из Казахстана Бахтияр Артаев в беседе с корреспондентом Vesti.kz сделал прогноз на бой между Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 KO) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 KO).

Наверх

Двукратный бронзовый призер ЧМ уверен, что оба соперника достойны друг друга. Он назвал сильные стороны обоих боксеров.

Читайте также
Геннадий Головкин: Все мои бои чемпионского уровня

«Если признаться, это один из тех поединков, которого хотят увидеть болельщики. И я рад, что этот бой состоится. Два чемпиона, два сильных спортсмена — надеюсь, они покажут очень красивый бокс. Геннадий и Деревянченко — оба бьющие боксеры. Сергей очень терпелив: за счет характера он добавляет от раунда к раунду и “ломает” соперника. Гена своими ударами может достать оппонента в любой момент, а у Деревянченко это получается в основном после шестого раунда. Если он не пропустит удар от GGG до шестого отрезка, то после седьмого уже будет тяжело Гене. Но я любом случае буду болеть за друга и желаю ему победы», — отметил Артаев.

Напомним, что бой Головкин-Деревянченко состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В нем будет выявлен обладатель чемпионских поясов в среднем весе по версиям IBF и IBO.

В этот вечер на ринг MSG выйдет еще один казахстанский боксер: Али Ахмедов (15−0, 11 KO) в рамках второго среднего веса встретится с американцем Эндрю Эрнандесом (20−7−2, 7 KO).

Трансляцию вечера бокса в Казахстане обеспечат сразу два телеканала. А мероприятия, посвященные этому поединку, уже начались.

Анатолий Пак  

Читайте также
Пьяный футболист "Челси" устроил скандал из-за чипсов
Россия пропустит Олимпийские игры 2020 и 2022?
«Магнитка» — на последнем месте. Кто виноват в этом кошмаре?
Заставила украинку сдаться: как Ласицкене вошла в историю
СМИ: «Кристал Пэлас» намерен приобрести футболиста ЦСКА
Гол хавбека МЮ признан лучшим в седьмом туре АПЛ
Орлов ответил Уткину, назвавшему «Зенит» империей зла
РФС: Смолов погорячился в своих высказываниях
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь