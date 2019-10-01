«Болеть буду за друга». Олимпийский чемпион сделал прогноз на бой Головкина и Деревянченко

«Если признаться, это один из тех поединков, которого хотят увидеть болельщики. И я рад, что этот бой состоится. Два чемпиона, два сильных спортсмена — надеюсь, они покажут очень красивый бокс. Геннадий и Деревянченко — оба бьющие боксеры. Сергей очень терпелив: за счет характера он добавляет от раунда к раунду и “ломает” соперника. Гена своими ударами может достать оппонента в любой момент, а у Деревянченко это получается в основном после шестого раунда. Если он не пропустит удар от GGG до шестого отрезка, то после седьмого уже будет тяжело Гене. Но я любом случае буду болеть за друга и желаю ему победы», — отметил Артаев.