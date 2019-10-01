Боксерский бой Лебедев — Макабу может пройти в декабре в Красноярске

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что 40-летний Лебедев планирует возобновить карьеру для боя с Макабу.

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«Мы обсуждали с Денисом бой с Макабу. Мы поможем организовать такой поединок. Думаем, что это можно сделать до конца года в одном из регионов. Например, в декабре в Красноярске», — сказал Кремлев.

Всего на счету Лебедева 32 победы (23 нокаутом) и два поражения. В последний раз он выходил на ринг в ноябре прошлого года и одержал победу над американцем Майком Уилсоном решением судей.