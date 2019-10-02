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1 октября, источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин обратился к казахстанцам перед боем за два титула чемпиона мира

Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) обратился к соотечественникам перед боем c украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО) за титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Накануне соперники вместе с другими участниками вечера бокса в Нью-Йорке провели открытую тренировку.

«Всем ребятам из Казахстана — большой рахмет! Спасибо, ребята, за вашу поддержку! Мы вместе — сила!» — сказал Головкин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бой Головкин — Деревянченко станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden. В андеркарте шоу заявлено семь поединков — в одном из них выступит казахстанец Али Ахмедов (15−0, 11 КО), который в рамках второго среднего веса встретится с американцем Эндрю Эрнандесом (20−7−2, 7 КО).

По казахстанскому времени вечер бокса Головкин — Деревянченко стартует в ночь на 6 октября, а главный бой начнется утром.

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