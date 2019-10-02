Чемпионат мира по боксу среди женщин стартует в Улан-Удэ

В конце сентября тренерский штаб российской команды объявил состав на турнир. Участие в чемпионате мира примут Екатерина Пальцева (до 48 кг), Лилия Аетбаева (до 51 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57), Наталья Шадрина (до 60 кг), Екатерина Дынник (до 64 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг), Галина Головченко (до 75 кг), Земфира Магомедалиева (до 81 кг) и Кристина Ткачева (свыше 81 кг). 2 октября состоится торжественная церемония открытия турнира, а на следующий день пройдут первые поединки.

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По словам министра спорта и молодежной политики Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова, предстоящий турнир — историческое событие, так как соревнования подобного уровня проходят впервые не только в республике, но и на территории Дальневосточного федерального округа. «В сентябре в Екатеринбурге завершился чемпионат мира по боксу среди мужчин, — сказал журналистам Дамдинцурунов. — Это большая заслуга наших спортсменов, тренеров. Благодаря их труду, упорству и победам Россия получила право на проведение двух чемпионатов мира по боксу в этом году».

Улан-Удэ, как заверили организаторы спортивного мероприятия, полностью готов к приему гостей и к проведению турнира. Центром станет Физкультурно-спортивный комплекс (ФСК). Как объяснил журналистам директор АНО «Дирекция чемпионата мира по боксу» Алексей Пинтаев, установлено два ринга, на которых будут проводиться бои до полуфинала, а 11 октября для решающих боев будет установлен один ринг.

Также в ФСК будет организована бесплатная фан-зона, в самой столице Бурятии в дни проведения чемпионата мира запланирована культурная программа.

«Мировое первенство — уникальная возможность для Бурятии показать богатую культуру, обычаи людей, здесь проживающих, туристский потенциал, поэтому мы разработали обширную программу. На открытии в ФСК выступят около 900 артистов из всех творческих коллективом Улан-Удэ. На площади Советов в дни проведения турнира пройдут восемь концертов — выступят вокально-инструментальные ансамбли Бурятии, состоится гала-концерт казачьих коллективов, фестиваль современных танцев, концерт эстрадных исполнителей, исполнителей национальной песни. Кроме того, будет работать Дом дружбы олимпийского формата, традиционная юрта, где можно будет увидеть, как устроен быт в традиционном бурятском жилище», — рассказал журналистам заместитель министра культуры Бурятии Николай Емонаков.