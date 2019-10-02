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08:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Ждите войну». Хирн — о бое Головкина за два титула, «Канело» и козырях GGG

Известный британский промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing, который проводит первый вечер бокса в сотрудничестве с GGG Promotions, считает, что украинец Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО) не сможет выдержать много ударов Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО).

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В эксклюзивном интервью корреспонденту Vesti.kz Хирн рассказал, что долгое время является фанатом казахстанца, и назвал его козыри в предстоящем бою.

— Эдди, как возник вариант сотрудничества с Геннадием? Чья была идея?

— Это большая честь — работать с Геннадием. Как ценитель бокса, я являюсь его фанатом очень долгое время. Мы пару раз работали вместе, например на бое Келла Брука. Я много раз встречался с ним, стараясь привести его на DAZN. И мы думали о сотрудничестве, в котором я бы помог ему на мировой арене, помог бы GGG Promotions. И, как вы знаете, первым будет его бой против Деревянченко. И это очень важный бой. Все говорят: «Ой, Геннадий выиграет легко». А это давление. Много давления в этом поединке. Потому что он за чемпионские пояса.

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— А будет ли давление в ринге?

— Это будет хороший бой, потому что Деревянченко прекрасно выступал в любителях. У него там был хороший опыт. Он проиграл в близком бою Дэнни Джейкобсу. Но как у профессионала у него не так много боев. Стиль Геннадия в этом бою будет пробить Деревянченко. Если сравнивать с тем же Джейкобсом, тот много двигался и был очень техничный бой. А тут не будет техничный бой, тут будет война. Я думаю, фанатам понравится. Это будет опасно. Потому что оба боксера будут наносить удары. Но невозможно выдержать много ударов от Геннадия, потому что он бьет очень сильно.

— Это главный козырь Геннадия, на ваш взгляд, в предстоящем бою?

— Я думаю, что, начав работать с Бэнксом, он будет в этом бою больше двигаться, будет еще более подвижным. И плюс он очень и очень сильно бьет. У него есть железный подбородок и великолепная сила.

— Какое будущее вы видите для Геннадия после этого боя?

— Я думаю, ключ в том, чтобы стать чемпионом. И что бы не говорили о его третьем бое с «Канело», нельзя игнорировать тот факт, что это два сильнейших боксера, которых мы когда-либо видели. И нельзя игнорировать тот факт, что фанаты хотят этого боя. Это шоу, которое хотят видеть болельщики. И если Геннадий выиграет предстоящий бой, фанаты будут кричать: «Мы хотим бой с “Канело”, мы хотим бой с “Канело”». И я надеюсь, это следующее, чем мы сможем заняться.

Напомним, Головкин и Деревянченко встретятся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). По времени Нур-Султана бой состоится утром 6 октября, на его кону будут стоять два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Юлия Милова из Нью-Йорка

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