«Для него это было непросто». Хирн оценил прогресс Елеусинова и озвучил новый вызов на 2020 год

«Данияр прогрессирует. Знаете, очень непросто перестроиться с любительского бокса на профессиональный. И ему сложно измениться. Но последний его бой в Нью-Йорке уже был лучше. Он становится лучше от поединка к поединку, выходя против лучшей оппозиции. Если драться против того, кто пытается выжить в ринге, это выглядит не очень. Но против хорошей оппозиции — это другое дело. Надеюсь, Данияр станет чемпионом. Такой вызов, вероятно, будет возможен для него в 2020 году», — сказал Хирн.