«Для него это было непросто». Хирн оценил прогресс Елеусинова и озвучил новый вызов на 2020 год

Вместе с тем, по словам британского специалиста, он доволен прогрессом своего подопечного и уже в следующем году постарается организовать ему чемпионский титул.
«Данияр прогрессирует. Знаете, очень непросто перестроиться с любительского бокса на профессиональный. И ему сложно измениться. Но последний его бой в Нью-Йорке уже был лучше. Он становится лучше от поединка к поединку, выходя против лучшей оппозиции. Если драться против того, кто пытается выжить в ринге, это выглядит не очень. Но против хорошей оппозиции — это другое дело. Надеюсь, Данияр станет чемпионом. Такой вызов, вероятно, будет возможен для него в 2020 году», — сказал Хирн.
Напомним, что Елеусинов в последнем бою в первом же раунде нокаутировал Хикса и одержал свою восьмую победу в профи. Встреча проходила в рамках вечера бокса в малом зале Hulu Theater арены Madison Square Garden в Нью-Йорке. Ожидается, что следующий бой казахстанец проведет в декабре.
Юлия Милова из Нью-Йорка .