Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сибирь
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Авангард
Футбол. Еврокубки
19:55
Генк
Наполи
Футбол. Еврокубки
19:55
Славия Пр
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Зенит
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Валенсия
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Лилль
Челси
Хоккей. НХЛ
3.10
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
3.10
Сент-Луис Блюз
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Фоторепортажи
18Российский десант красоток на ЧМ по легкой атлетике
11Азмун не забивает в премьер-лиге уже девять часов
08:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Для него это было непросто». Хирн оценил прогресс Елеусинова и озвучил новый вызов на 2020 год

Известный промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing, представляющий интересы олимпийского чемпиона из Казахстана Данияра Елеусинова (8−0, 4 КО), отметил в беседе с корреспондентом Vesti.kz, что тому непросто дался переход из любительского бокса в профессиональный.

Наверх
Источник: AP 2019

Вместе с тем, по словам британского специалиста, он доволен прогрессом своего подопечного и уже в следующем году постарается организовать ему чемпионский титул.

Читайте также
Данияр Елеусинов поднялся в мировом рейтинге после победы нокаутом в первом раунде

«Данияр прогрессирует. Знаете, очень непросто перестроиться с любительского бокса на профессиональный. И ему сложно измениться. Но последний его бой в Нью-Йорке уже был лучше. Он становится лучше от поединка к поединку, выходя против лучшей оппозиции. Если драться против того, кто пытается выжить в ринге, это выглядит не очень. Но против хорошей оппозиции — это другое дело. Надеюсь, Данияр станет чемпионом. Такой вызов, вероятно, будет возможен для него в 2020 году», — сказал Хирн.

Напомним, что Елеусинов в последнем бою в первом же раунде нокаутировал Хикса и одержал свою восьмую победу в профи. Встреча проходила в рамках вечера бокса в малом зале Hulu Theater арены Madison Square Garden в Нью-Йорке. Ожидается, что следующий бой казахстанец проведет в декабре.

Юлия Милова из Нью-Йорка  .

Читайте также
"В шаге от чемпионского боя". Британский журналист сделал прогноз на следующий поединок Ислама
«Испанцы нас задавили»: «Локо» смирился с третьим местом?
«В России футбол — война». Огненное интервью Слуцкого
Круче хоккейной классики. РФ сломала Канаду на волейбольном КМ
СМИ: Шевченко возглавит «Милан» в ноябре
Команда Кучерова — первая, Овечкина — шестая. Рейтинг клубов НХЛ
«Зенит» попытается сломать плохие традиции в игре с «Бенфикой»
Зидан: «Реал» ухудшил свое положение, но будет продолжать биться
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь