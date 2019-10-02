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08:50 (мск), источник: Vesti.kz

Хирн нашел в Казахстане нового претендента на титул чемпиона мира

Известный британский промоутер Эдди Хирн считает, что у казахстанского бокса большое будущее на мировой арене. Его компания Matchroom Boxing представляет интересы олимпийского чемпиона Данияра Елеусинова (8−0, 4 КО) и работает с GGG Promotions Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО).

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В интервью корреспонденту Vesti.kz Хирн высказался о еще одном будущем чемпионе — Али Ахмедове (15−0, 11 КО).

— Эдди, на ваш взгляд, есть ли общие черты у Головкина, Ахмедова, Елеусинова, как у выходцев казахстанской школы бокса?

— Я считаю, что из Казахстана выходят хорошие бойцы. Не говоря о Геннадие, посмотрите на Али и Данияра — это боксеры нового поколения. Если другие боксеры будут смотреть на них и стремиться к такому же, у казахстанского бокса будет прекрасное будущее.

— А какое будущее конкретно вы видите у Али?

— Думаю, что он тоже в 2020 году будет биться за титул чемпиона мира. Он большой, высокий, в очень сложном дивизионе, где есть Каллум Смит и другие отличные бойцы. И будет непросто завоевать пояс в этом весе, но в следующем году он уже попробует это сделать.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября по казахстанскому времени на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) состоится вечер бокса, где главным станет бой Головкин — Деревянченко. Ахмедов же выступит в андеркарте, где его соперником по десятираундовому поединку станет 33-летний американец Эндрю Эрнандес (20−7−2, 9 КО).

Юлия Милова из Нью-Йорка  .

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