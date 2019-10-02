Хирн нашел в Казахстане нового претендента на титул чемпиона мира

В интервью корреспонденту Vesti.kz Хирн высказался о еще одном будущем чемпионе — Али Ахмедове (15−0, 11 КО).

— Эдди, на ваш взгляд, есть ли общие черты у Головкина, Ахмедова, Елеусинова, как у выходцев казахстанской школы бокса?

— Я считаю, что из Казахстана выходят хорошие бойцы. Не говоря о Геннадие, посмотрите на Али и Данияра — это боксеры нового поколения. Если другие боксеры будут смотреть на них и стремиться к такому же, у казахстанского бокса будет прекрасное будущее.

— А какое будущее конкретно вы видите у Али?

— Думаю, что он тоже в 2020 году будет биться за титул чемпиона мира. Он большой, высокий, в очень сложном дивизионе, где есть Каллум Смит и другие отличные бойцы. И будет непросто завоевать пояс в этом весе, но в следующем году он уже попробует это сделать.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября по казахстанскому времени на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) состоится вечер бокса, где главным станет бой Головкин — Деревянченко. Ахмедов же выступит в андеркарте, где его соперником по десятираундовому поединку станет 33-летний американец Эндрю Эрнандес (20−7−2, 9 КО).