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08:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Я немного побаиваюсь, возможно, настало его время?» Головкин — о бое с Деревянченко

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) поделился ожиданиями от поединка с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО), который состоится 5 октября в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

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«Я очень взволнован, жду с нетерпением. Я рад, что возвращаюсь домой, в свой второй дом. Благодарю за поддержку. Конечно, я очень хочу провести этот бой. Я работаю с сильнейшими специалистами в мире, у меня сильнейший оппонент, Сергей. Я знаю его уже долгие годы, он очень сильный боец. Это настоящая битва. Если честно, я немного побаиваюсь, ведь мне предстоит драться с очень сильным соперником. Он выглядит здорово, очень силен, чувствует, что настало его время. Но никто не знает, как все сложится», — цитирует Головкина Worldboxingnews.net.

Накануне в Нью-Йорке Головкин и Деревянченко провели открытые тренировки, где высказались о предстоящем противостоянии.

Напомним, на кону в поединке Головкин — Деревянченко будут стоять два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

По времени Нур-Султана вечер бокса пройдет утром 6 октября. Первый из боев стартует в 05:00, поединки главного карда начнутся в 07:00, а ориентировочно в 09:00 на ринг выйдут участники главного события.

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