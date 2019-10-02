«Я немного побаиваюсь, возможно, настало его время?» Головкин — о бое с Деревянченко

«Я очень взволнован, жду с нетерпением. Я рад, что возвращаюсь домой, в свой второй дом. Благодарю за поддержку. Конечно, я очень хочу провести этот бой. Я работаю с сильнейшими специалистами в мире, у меня сильнейший оппонент, Сергей. Я знаю его уже долгие годы, он очень сильный боец. Это настоящая битва. Если честно, я немного побаиваюсь, ведь мне предстоит драться с очень сильным соперником. Он выглядит здорово, очень силен, чувствует, что настало его время. Но никто не знает, как все сложится», — цитирует Головкина Worldboxingnews.net.