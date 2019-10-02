«Хочет вернуть свои титулы». Леффлер назвал имя следующего соперника Головкина

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Он отметил, что с этим оппонентом уже велись переговоры.

Напомним, что Шеремета выступит в андеркарте вечера бокса, в главном бою которого Головкин встретится с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КO) за вакантные титулы IBO и IBF.

— Том, сейчас много говорят о возможном бое Геннадия с поляком Камилом Шереметой, который в этот раз выступит в андеркарте. Насколько эти разговоры имеют под собой почву?

— Шеремета — небитый боксер. Мы пытались сделать этот бой ранее, когда «Канело» был дисквалифицирован и не мог драться на Синко де Майо. Но мы не смогли прийти к соглашению. Но теперь он будет в карде, и я думаю, этот бой можно было бы организовать в будущем. У него много фанатов в Польше, после Проксы Шеремета — еще один боксер высокого уровня, небитый. В случае успеха в бою с Деревянченко я вижу возможность организации боя с Шереметой.

Геннадий хочет вернуть свои титулы. Я не раз был в его тренировочном лагере и могу сказать, что он на сто процентов готов к бою. Деревянченко — топовый оппонент. Мы признаем, что это может быть непростой бой.

Напомним, Головкин и Деревянченко встретятся на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). По времени Нур-Султана бой состоится утром 6 октября.