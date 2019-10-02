«Я уважаю GGG, но планирую стать чемпионом мира». Деревянченко высказался о Головкине
Украинский боксер Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО) 5 октября в
Украинский боксер Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО) 5 октября в
Впервые Деревянченко боролся за пояс IBF в октябре прошлого года и уступил по очкам раздельным решением судей американцу Дэниэлу Джейкобсу. Однако украинец не согласен с итоговым решением боковых арбитров и уверен, что на этот раз сумеет взять титул.
«В этом лагере у меня были превосходные спарринги с Эдгаром Берлангой и многими другими очень талантливыми ребятами, которым я очень благодарен за совместный тяжкий труд. Они позволили мне отлично подготовиться к испытанию Головкиным, — цитирует Деревянченко Boxingscene.com. — Это большой бой для моей карьеры, и я должен поблагодарить моего менеджера Кита Коннолли и промоутера Лу Дибеллу, а также GGG Promotions и Matchroom Boxing за то, что это невероятное событие состоится».
«Я все еще уверен, что не проигрывал на профиринге, и планирую продемонстрировать, что моя команда не ошиблась в прогнозах, став чемпионом мира в субботу вечером, — говорит Сергей. — Это будет непростой бой, Головкин — фантастический боец, к которому я отношусь с огромным уважением. Наверняка меня ждет самый сложный поединок в карьере, но я уверен, что более чем готов к этому моменту, и планирую показать миру, что Сергей Деревянченко — следующая суперзвезда и чемпион мира из Украины».