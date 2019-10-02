«Я уважаю GGG, но планирую стать чемпионом мира». Деревянченко высказался о Головкине

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Впервые Деревянченко боролся за пояс IBF в октябре прошлого года и уступил по очкам раздельным решением судей американцу Дэниэлу Джейкобсу. Однако украинец не согласен с итоговым решением боковых арбитров и уверен, что на этот раз сумеет взять титул.

«В этом лагере у меня были превосходные спарринги с Эдгаром Берлангой и многими другими очень талантливыми ребятами, которым я очень благодарен за совместный тяжкий труд. Они позволили мне отлично подготовиться к испытанию Головкиным, — цитирует Деревянченко Boxingscene.com. — Это большой бой для моей карьеры, и я должен поблагодарить моего менеджера Кита Коннолли и промоутера Лу Дибеллу, а также GGG Promotions и Matchroom Boxing за то, что это невероятное событие состоится».