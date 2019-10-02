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09:26 (мск), источник: Vesti.kz

«Не проморгайте». Головкин пообещал нокаут и оставил послание другим боксерам

Экс-чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) поделился настроем на бой с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО), который состоится 5 октября в Нью-Йорке (США).

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Боксеры встретятся на арене Madison Square Garden и разыграют два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

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«Я хочу остаться при своем стиле — Big drama show. Если он даст мне шанс в первом или втором раунде — я его нокаутирую. Не проморгайте! (улыбается). Сейчас я на 100 процентов сфокусирован на Деревянченко. Если я его побью, то у меня будет прекрасное будущее. Я хочу объединительных боев, больших имен… Я хочу многого, все, что будет лучше для меня», — цитирует Головкина RingTV.

Также Головкин прокомментировал слова Деревянченко о том, что тот «посмотрел последние бои GGG и считает, что теперь побить его легче, чем все думают».

«Что ж, попробуйте (смеется), — сказал Головкин. — Пожалуйста, попытайтесь, ребята. Я открыт для всех. Теперь у меня прекрасная команда. Сейчас отличное время для бизнеса и сделок. Вперед, парни, я открыт. Попытайтесь».

Добавим, что вечер бокса Головкин — Деревянченко по времени Нур-Султана пройдет уже утром 6 октября. Первый из боев стартует в 05:00, поединки главного карда начнутся в 07:00, а ориентировочно в 09:00 на ринг выйдут участники главного события.

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