Обладатель трех титулов из Казахстана вошел в Топ-3 рейтинга WBA

В обновленном табеле казахстанец поднялся на одну позицию и теперь занимает третье место. Возглавляет рейтинг британец Джон Райдер, которому принадлежит титул «временного» чемпиона WBA, а вторым идет российский боксер Федор Чудинов, владеющий поясом WBA Continental.

Свой последний бой Ербосынулы провел 14 августа в Сиднее (Австралия), когда единогласным решением судей победил австралийца Рокки Джеркича (17−2, 13 КО) и защитил второстепенные титулы WBA Inter-Continental и WBO Global и региональный пояс WBC Asia.