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09:45 (мск), источник: Vesti.kz

Обладатель трех титулов из Казахстана вошел в Топ-3 рейтинга WBA

Казахстанец Айдос Ербосынулы (12−0, 8 КО), выступающий во втором среднем весе, вошел в топ-3 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBА), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В обновленном табеле казахстанец поднялся на одну позицию и теперь занимает третье место. Возглавляет рейтинг британец Джон Райдер, которому принадлежит титул «временного» чемпиона WBA, а вторым идет российский боксер Федор Чудинов, владеющий поясом WBA Continental.

Свой последний бой Ербосынулы провел 14 августа в Сиднее (Австралия), когда единогласным решением судей победил австралийца Рокки Джеркича (17−2, 13 КО) и защитил второстепенные титулы WBA Inter-Continental и WBO Global и региональный пояс WBC Asia.

Ранее стало известно, что Ербосынулы может стать участником вечера бокса, главным событием которого станет бой мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) с россиянином Сергеем Ковалевым (34−3−1, 29 КО). Последний намечен на 2 ноября в Лас-Вегасе.

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