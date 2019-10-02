«Список бесконечен». Партнер Головкина — о соперниках после титульного боя и трилогии с «Канело»

«У Геннадия много вариантов. Есть обладатель титула WBO в среднем весе Деметриус Андраде — это естественный бой, унификация, если GGG выиграет в субботу. Также есть Билли Джо Сондерс — такой поединок можно было бы устроить, если Сондерс согласится спуститься в 160 фунтов или Головкин сможет подняться в 168. Чемпион WBA/The Ring Каллум Смит, реванш с Дэнни Джейкобсом… список можно продолжать до бесконечности. Если в субботу мы увидим того сильного Головкина, то это будет великолепно. Многие люди тогда начнут требовать третьего боя с “Канело”», — цитирует Хирна RingTV.