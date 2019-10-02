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10:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Список бесконечен». Партнер Головкина — о соперниках после титульного боя и трилогии с «Канело»

Британский промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing, сотрудничающий с недавнего времени с Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), рассказал о перспективах казахстанского боксера после титульного боя с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО).

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«У Геннадия много вариантов. Есть обладатель титула WBO в среднем весе Деметриус Андраде — это естественный бой, унификация, если GGG выиграет в субботу. Также есть Билли Джо Сондерс — такой поединок можно было бы устроить, если Сондерс согласится спуститься в 160 фунтов или Головкин сможет подняться в 168. Чемпион WBA/The Ring Каллум Смит, реванш с Дэнни Джейкобсом… список можно продолжать до бесконечности. Если в субботу мы увидим того сильного Головкина, то это будет великолепно. Многие люди тогда начнут требовать третьего боя с “Канело”», — цитирует Хирна RingTV.

Напомним, бой Головкина с Деревянченко станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. На кону в поединке будут стоять два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее GGG уже владел.

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