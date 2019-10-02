Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Сибирь
12
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Авангард
Футбол. Еврокубки
19:55
Генк
Наполи
Футбол. Еврокубки
19:55
Славия Пр
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Зенит
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
Интер
Футбол. Еврокубки
22:00
РБ Лейпциг
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Валенсия
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Лилль
Челси
Хоккей. НХЛ
3.10
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
3.10
Сент-Луис Блюз
Вашингтон Кэпиталз
Все события
Фоторепортажи
18Российский десант красоток на ЧМ по легкой атлетике
11Азмун не забивает в премьер-лиге уже девять часов
10:48 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Деревянченко пошутил про Головкина и назвал точный исход боя за два титула

Тренер украинского средневеса Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО) Андре Розье поделился ожиданиями от поединка его подопечного с казахстанским экс-чемпионом Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО).

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Для специалиста этот будет уже третье противостояния с GGG. Предыдущие две попытки Розье оказались неудачными. Так, в свое время Дэниел Джейкобс и Кертис Стивенс, которых он готовил, проиграли Головкину.

Читайте также
«Я уважаю GGG, но планирую стать чемпионом мира». Деревянченко высказался о Головкине

«Я уже дважды встречался с Головкиным. Это будет моя третья попытка выполнить план. Мне уже начинает нравиться этот парень. Я думаю, что пришла пора приглашать Головкина к себе домой на обед. Я жду, что его бой с Деревянченко получится отличным. Я не думаю о том, чтобы нокаутировать Головкина. Я, Гэри Старк и вся команда готовим Сергея к 12 раундам стратегической войны. Мы рассчитываем на победу над Головкиным в 12-раундовом бою. В этом поединке не будет нокаута. Он продлится 12 раундов, и мы должны к этому подготовиться», — цитирует Розье Boxingscene.com.

Бой Головкина и Деревянченко станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября в Нью-Йорке (США) на арене Madison Square Garden. На кону в поединке будут стоять два вакантных титула чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, которыми ранее GGG уже владел.

Читайте также
"В шаге от чемпионского боя". Британский журналист сделал прогноз на следующий поединок Ислама
«Испанцы нас задавили»: «Локо» смирился с третьим местом?
«В России футбол — война». Огненное интервью Слуцкого
Круче хоккейной классики. РФ сломала Канаду на волейбольном КМ
СМИ: Шевченко возглавит «Милан» в ноябре
Команда Кучерова — первая, Овечкина — шестая. Рейтинг клубов НХЛ
«Зенит» попытается сломать плохие традиции в игре с «Бенфикой»
Зидан: «Реал» ухудшил свое положение, но будет продолжать биться
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь