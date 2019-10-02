Тренер Деревянченко пошутил про Головкина и назвал точный исход боя за два титула
Тренер украинского средневеса Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО) Андре Розье поделился ожиданиями от поединка его подопечного с казахстанским
Тренер украинского средневеса Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО) Андре Розье поделился ожиданиями от поединка его подопечного с казахстанским
Для специалиста этот будет уже третье противостояния с GGG. Предыдущие две попытки Розье оказались неудачными. Так, в свое время Дэниел Джейкобс и Кертис Стивенс, которых он готовил, проиграли Головкину.
«Я уже дважды встречался с Головкиным. Это будет моя третья попытка выполнить план. Мне уже начинает нравиться этот парень. Я думаю, что пришла пора приглашать Головкина к себе домой на обед. Я жду, что его бой с Деревянченко получится отличным. Я не думаю о том, чтобы нокаутировать Головкина. Я, Гэри Старк и вся команда готовим Сергея к 12 раундам стратегической войны. Мы рассчитываем на победу над Головкиным в 12-раундовом бою. В этом поединке не будет нокаута. Он продлится 12 раундов, и мы должны к этому подготовиться», — цитирует Розье Boxingscene.com.
Бой Головкина и Деревянченко станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября в