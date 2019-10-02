Эдди Хирн: Какой у Головкина может быть спад, если он дважды победил «Канело»?

«Меня часто спрашивают о том, не думаю ли я, что карьера Головкина пошла на спад. Какой у него может быть спад, если Геннадий дважды победил Альвареса? Второй поединок был близким, но бой с Деревянченко покажет, на каком уровне находится Головкин. Сергей — техничный и сильный боксер. Их стили должны создать отличное сочетание. Порой Геннадий пропускает немного больше, чем нужно. Но устраивать с ним размен — не лучшее решение для соперника. Я думаю, что в субботу мы поймем, на каком этапе находится карьера Геннадия. Я знаю, что Головкин на этой неделе не хочет говорить о “Канело”, поскольку желает сосредоточиться на поединке с Деревянченко. Но чем более яркое выступление он покажет, тем больше болельщиков будут требовать боя с Альваресом. В таком случае шансы на организацию их поединка возрастут», — заявил Хирн.