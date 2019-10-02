«В шаге от чемпионского боя». Британский журналист сделал прогноз на следующий поединок Ислама

Их поединок за второстепенный титул WBO International в среднем весе состоится 26 октября в Алматы. Ранее определились первые участники андеркарта.
«Уолтер запомнился боем с Деметриусом Андраде. Он смог пройти всю дистанцию поединка, несмотря на несколько нокдаунов. Это говорит о его силе духа. У него великолепный послужной список, лишь один раз он победил решением судей. Я уверен, что для Ислама — это будет настоящей проверкой. Казахстанцу нужна победа, чтобы сохранить импульс после долгой паузы. В случае успеха, он будет в шаге от боя за титул чемпиона. Это важнейший момент для Ислама. Думаю, что нас ожидает зрелищный бой и нокаута в первом раунде не будет», — отметил Смит.
Каутондоква в 2018 году дрался за вакантный титул WBO, но четырежды побывал в нокдауне и проиграл единогласным решением судей американцу Деметриусу Андраде (28−0, 17 КО).
Напомним, 5 июля Ислам вернулся после 16 месячного перерыва и за десять секунд нокаутировал доминиканца Хулио де Хесуса (28−2, 27 КО).