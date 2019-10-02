«Реакция болельщиков в Казахстане невероятна». Леффлер рассказал о возможности проведения боя Головкина на родине

«Я был несколько раз с Геннадием в Казахстане. И я видел реакцию болельщиков, это просто невероятно. Я уверен, что он распродаст стадион, если будет драться в Казахстане. Мы пытались организовать его бой на родине в 2017 году во время EXPO, но не получилось. Это должен был быть бой с Билли Джо Сондерсом. Но мы не смогли проработать детали с английским телевидением, с казахстанской стороной. Я думаю, ему бы понравилось провести бой у себя дома, и фанатам по всему миру было бы интересно увидеть, какую реакцию он вызывает в Казахстане», — сказал Леффлер.