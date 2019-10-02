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15:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Реакция болельщиков в Казахстане невероятна». Леффлер рассказал о возможности проведения боя Головкина на родине

Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) все еще может провести бой в Казахстане. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил его промоутер.

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Том Леффлер выразил уверенность, что GGG на родине распродаст любую арену, вспомнив о попытках организовать поединок с британцем Билли Джо Сондерсом.

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«Я был несколько раз с Геннадием в Казахстане. И я видел реакцию болельщиков, это просто невероятно. Я уверен, что он распродаст стадион, если будет драться в Казахстане. Мы пытались организовать его бой на родине в 2017 году во время EXPO, но не получилось. Это должен был быть бой с Билли Джо Сондерсом. Но мы не смогли проработать детали с английским телевидением, с казахстанской стороной. Я думаю, ему бы понравилось провести бой у себя дома, и фанатам по всему миру было бы интересно увидеть, какую реакцию он вызывает в Казахстане», — сказал Леффлер.

Напомним, по времени Нур-Султана утром, 6 октября, Головкин проведет бой с украинцем Сергеем Деревяенченко за вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. Поединок пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

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