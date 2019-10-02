И. о. главы AIBA объявил ЧМ по боксу среди женщин в Улан-Удэ открытым

В среду в
«Я хочу поблагодарить Федерацию бокса России и региональное руководство за проделанную огромную работу. Мы рассчитываем, что турнир пройдет блестяще. В последние несколько лет во всем мире стремительно развивается женский бокс, появилось много звезд, и я уверен, что на этом чемпионате мира зажгутся новые звезды. Теперь с пятью олимпийскими категориями все страны уделяют больше внимания женскому боксу», — сказал Мустасан во время церемонии открытия.
«В эти трудные времена для нашей организации мы должны сосредоточиться на нашей главной ценности — спортсменах. И предоставить лучшие возможности для их развития. Уверен, что на этом турнире все спортсменки покажут весь свой потенциал. Мы ожидаем увлекательный чемпионат мира с отличными и зрелищными боями. Желаю всем насладиться соревнованиями. Бокс объединяет. Я официально объявляю женский чемпионат мира 2019 года открытым», — заявил Мустасан.
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