И. о. главы AIBA объявил ЧМ по боксу среди женщин в Улан-Удэ открытым

В среду в Улан-Удэ прошла церемония открытия одиннадцатого чемпионата мира по боксу среди женщин. Соревнования, в ходе которых будут разыграны 10 комплектов медалей, пройдут 3—13 октября .

«Я хочу поблагодарить Федерацию бокса России и региональное руководство за проделанную огромную работу. Мы рассчитываем, что турнир пройдет блестяще. В последние несколько лет во всем мире стремительно развивается женский бокс, появилось много звезд, и я уверен, что на этом чемпионате мира зажгутся новые звезды. Теперь с пятью олимпийскими категориями все страны уделяют больше внимания женскому боксу», — сказал Мустасан во время церемонии открытия.

«В эти трудные времена для нашей организации мы должны сосредоточиться на нашей главной ценности — спортсменах. И предоставить лучшие возможности для их развития. Уверен, что на этом турнире все спортсменки покажут весь свой потенциал. Мы ожидаем увлекательный чемпионат мира с отличными и зрелищными боями. Желаю всем насладиться соревнованиями. Бокс объединяет. Я официально объявляю женский чемпионат мира 2019 года открытым», — заявил Мустасан.

МИА «Россия сегодня» является национальным хост-агентством и фотопулом чемпионатов мира по боксу среди мужчин и женщин 2019 года, а также генеральным информационным партнером Федерации бокса России и сборной страны.