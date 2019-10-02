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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин: ЧМ по боксу является признанием высоких позиций РФ в спорте

УЛАН-УДЭ, 2 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Президент России Владимир Путин заявил, что считает признанием высоких позиций российской школы единоборств тот факт, что женский чемпионат мира по боксу было доверено провести Улан-Удэ.

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Источник: AP 2019

В среду в Улан-Удэ прошла церемония открытия одиннадцатого женского чемпионата мира, который пройдет с 3 по 13 октября.

«Женский бокс имеет долгую и богатую событиями историю, но лишь в начале нынешнего столетия он получил официальное признание и олимпийский статус. Сегодня это динамичный вид спорта, который стремительно развивается и по праву пользуется огромной популярностью. Отрадно, что наша страна вновь выбрана местом проведения столь престижного соревнования. Вижу в этом признание высоких позиций отечественной школы единоборств, профессионализма наших спортсменов, тренеров, специалистов и, конечно, большого опыта России в подготовке столь масштабных и ответственных международных мероприятий», — сказал Путин, чье обращение было зачитано на церемонии открытия.

«Уверен, что одиннадцатый чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет с успехом. Спортсмены порадуют болельщиков яркими, напряженными и бескомпромиссными поединками. Этот турнир познакомит участников и гостей с республикой Бурятия, ее древними традициями и уникальной культурой. Желаю вам удачи! Добрых эмоций и впечатлений», — добавил президент РФ.

МИА «Россия сегодня» является национальным хост-агентством и фотопулом чемпионатов мира по боксу среди мужчин и женщин 2019 года, а также генеральным информационным партнером Федерации бокса России и сборной страны.

МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

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