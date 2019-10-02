Путин: ЧМ по боксу является признанием высоких позиций РФ в спорте

В среду в
«Женский бокс имеет долгую и богатую событиями историю, но лишь в начале нынешнего столетия он получил официальное признание и олимпийский статус. Сегодня это динамичный вид спорта, который стремительно развивается и по праву пользуется огромной популярностью. Отрадно, что наша страна вновь выбрана местом проведения столь престижного соревнования. Вижу в этом признание высоких позиций отечественной школы единоборств, профессионализма наших спортсменов, тренеров, специалистов и, конечно, большого опыта России в подготовке столь масштабных и ответственных международных мероприятий», — сказал Путин, чье обращение было зачитано на церемонии открытия.
«Уверен, что одиннадцатый чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет с успехом. Спортсмены порадуют болельщиков яркими, напряженными и бескомпромиссными поединками. Этот турнир познакомит участников и гостей с республикой Бурятия, ее древними традициями и уникальной культурой. Желаю вам удачи! Добрых эмоций и впечатлений», — добавил президент РФ.
МИА «Россия сегодня» является национальным
МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия сегодня» представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ, Социальный навигатор. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.