Путин: ЧМ по боксу является признанием высоких позиций РФ в спорте

Источник: AP 2019

В среду в Улан-Удэ прошла церемония открытия одиннадцатого женского чемпионата мира, который пройдет с 3 по 13 октября.

«Женский бокс имеет долгую и богатую событиями историю, но лишь в начале нынешнего столетия он получил официальное признание и олимпийский статус. Сегодня это динамичный вид спорта, который стремительно развивается и по праву пользуется огромной популярностью. Отрадно, что наша страна вновь выбрана местом проведения столь престижного соревнования. Вижу в этом признание высоких позиций отечественной школы единоборств, профессионализма наших спортсменов, тренеров, специалистов и, конечно, большого опыта России в подготовке столь масштабных и ответственных международных мероприятий», — сказал Путин, чье обращение было зачитано на церемонии открытия.

«Уверен, что одиннадцатый чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет с успехом. Спортсмены порадуют болельщиков яркими, напряженными и бескомпромиссными поединками. Этот турнир познакомит участников и гостей с республикой Бурятия, ее древними традициями и уникальной культурой. Желаю вам удачи! Добрых эмоций и впечатлений», — добавил президент РФ.

МИА «Россия сегодня» является национальным хост-агентством и фотопулом чемпионатов мира по боксу среди мужчин и женщин 2019 года, а также генеральным информационным партнером Федерации бокса России и сборной страны.