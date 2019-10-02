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20:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Я готов к рок-н-роллу». Деревянченко поделился настроем на бой с Головкиным за два титула чемпиона мира

Украинский боксер Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО) на пресс-конференции перед боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) за вакантные титулы IBF и IBO заявил, что готов к рок-н-роллу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

«Очень приятно находиться на арене MSG. Это очень волнительно и приятно. У меня был хороший лагерь. Мы прекрасно поработали с моей командой. В субботу ночью я готов к рок-н-роллу», — отметил Деревянченко.

Бой станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По казахстанскому времени поединок состоится утром в воскресенье.

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