«Я готов к рок-н-роллу». Деревянченко поделился настроем на бой с Головкиным за два титула чемпиона мира
Украинский боксер Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО) на
Украинский боксер Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО) на
«Очень приятно находиться на арене MSG. Это очень волнительно и приятно. У меня был хороший лагерь. Мы прекрасно поработали с моей командой. В субботу ночью я готов к рок-н-роллу», — отметил Деревянченко.
Бой станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в