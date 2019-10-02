«Нурдаулетов хотел победить, и он это сделал». Главный тренер сборной Казахстана по боксу подвел итоги ЧМ-2019

Источник: olympic.kz

«Нельзя сказать, что чемпионат мира в России был полностью успешным для нас. И если бы все нас устраивало, то у нас не было бы импульса для дальнейшей работы и развития. Поэтому нам все еще предстоит исправить свои ошибки, которые были, которые мы видели. Бекзат Нурдаулетов смог завоевать золотую медаль. И это тот случай, когда при небольшом количестве опыта спортсмен добивается больших высот благодаря характеру, воле к победе, стремлению и неуступчивости. Он хотел победить, и он это сделал. Теперь ему предстоит забыть о своем первом месте и готовиться к предстоящим соревнованиям.

У нас шесть боксеров вышли в полуфинал. Кайрат Ералиев и Закир Сафиуллин не смогли этого сделать, уступив будущим чемпионам мира. Впереди нас ждет самый большой и конкурентный турнир — Олимпиада в Токио. И отбор на нее стартует для нас в феврале следующего года. Каждый из нашей команды сможет выступить в квалификации, ведь конкуренция у нас высокая. Например, в категории до 81 килограмма у нас есть чемпион мира Нурдаулетов и чемпион Азии Бек Нурмаганбетов. Во многих весах у нас несколько претендентов, и места в составе будут распределяться по итогам турниров. Впереди нас ждет большая работа, — сказал Кенжебаев.