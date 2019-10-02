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20:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Нурдаулетов хотел победить, и он это сделал». Главный тренер сборной Казахстана по боксу подвел итоги ЧМ-2019

Главный тренер команды Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев в интервью Olympic.kz подвел итоги чемпионата мира в Екатеринбурге. Также он затронул тему квалификационного турнира на Олимпиаду-2020, который запланирован на начало следующего года.

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Источник: olympic.kz

«Нельзя сказать, что чемпионат мира в России был полностью успешным для нас. И если бы все нас устраивало, то у нас не было бы импульса для дальнейшей работы и развития. Поэтому нам все еще предстоит исправить свои ошибки, которые были, которые мы видели. Бекзат Нурдаулетов смог завоевать золотую медаль. И это тот случай, когда при небольшом количестве опыта спортсмен добивается больших высот благодаря характеру, воле к победе, стремлению и неуступчивости. Он хотел победить, и он это сделал. Теперь ему предстоит забыть о своем первом месте и готовиться к предстоящим соревнованиям.

У нас шесть боксеров вышли в полуфинал. Кайрат Ералиев и Закир Сафиуллин не смогли этого сделать, уступив будущим чемпионам мира. Впереди нас ждет самый большой и конкурентный турнир — Олимпиада в Токио. И отбор на нее стартует для нас в феврале следующего года. Каждый из нашей команды сможет выступить в квалификации, ведь конкуренция у нас высокая. Например, в категории до 81 килограмма у нас есть чемпион мира Нурдаулетов и чемпион Азии Бек Нурмаганбетов. Во многих весах у нас несколько претендентов, и места в составе будут распределяться по итогам турниров. Впереди нас ждет большая работа, — сказал Кенжебаев.

Напомним, золотую медаль на ЧМ команде принес Бекзат Нурдаулетов (до 81 килограмма). Капитан команды Камшыбек Кункабаев стал серебряным призером (свыше 91 килограмма), а «бронзу» завоевали Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Турсынбай Кулахмет (до 75 килограммов) и Василий Левит (до 91 килограмма). Кайрат Ералиев (до 57 килограммов) и Закир Сафиуллин (до 63 килограммов) остались без наград.

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