Промоутер объяснил отказ экс-чемпиона мира от боя с казахстанцем Ахмедовым в андеркарте Головкина
Боксер второго среднего веса Али Ахмедов (15−0, 11 КО) может провести в будущем бой с
Боксер второго среднего веса Али Ахмедов (15−0, 11 КО) может провести в будущем бой с
Он отметил, что казахстанец в скором времени сможет претендовать на чемпионский титул, рассказав о предыдущих переговорах с британцем, который в своем последнем бою нокаутом проиграл Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО).
— Том, создается впечатление, что Али начинают избегать соперники.
— Это правда. Али показывает хорошее шоу. В последний раз в Madison Square Garden он победил впечатляющим нокаутом. Мы попытались сделать ему бой с Рокки Филдингом, но не сработало. Мы сделали Филдингу предложение, но позже получили ответ, что слишком мало времени, чтобы драться с Али. Но этот бой может состояться в будущем. В итоге он будет драться с Эндрю Эрнандесом, и мы ждем от Али хороший бой. Он был в том же лагере, где и GGG, с тем же тренером. Думаю, если он будет снова успешен, уже скоро он будет биться за титул чемпиона мира.
Напомним, в ночь с 5 на 6 октября по казахстанскому времени на арене Madison Square Garden в