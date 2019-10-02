Промоутер объяснил отказ экс-чемпиона мира от боя с казахстанцем Ахмедовым в андеркарте Головкина

— Это правда. Али показывает хорошее шоу. В последний раз в Madison Square Garden он победил впечатляющим нокаутом. Мы попытались сделать ему бой с Рокки Филдингом, но не сработало. Мы сделали Филдингу предложение, но позже получили ответ, что слишком мало времени, чтобы драться с Али. Но этот бой может состояться в будущем. В итоге он будет драться с Эндрю Эрнандесом, и мы ждем от Али хороший бой. Он был в том же лагере, где и GGG, с тем же тренером. Думаю, если он будет снова успешен, уже скоро он будет биться за титул чемпиона мира.