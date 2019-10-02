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22:44 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер объяснил отказ экс-чемпиона мира от боя с казахстанцем Ахмедовым в андеркарте Головкина

Боксер второго среднего веса Али Ахмедов (15−0, 11 КО) может провести в будущем бой с экс-чемпионом WBA во втором среднем весе Рокки Филдингом (27−2, 15 КО). Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил промоутер Том Леффлер.

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Источник: Vesti.kz

Он отметил, что казахстанец в скором времени сможет претендовать на чемпионский титул, рассказав о предыдущих переговорах с британцем, который в своем последнем бою нокаутом проиграл Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО).

— Том, создается впечатление, что Али начинают избегать соперники.

— Это правда. Али показывает хорошее шоу. В последний раз в Madison Square Garden он победил впечатляющим нокаутом. Мы попытались сделать ему бой с Рокки Филдингом, но не сработало. Мы сделали Филдингу предложение, но позже получили ответ, что слишком мало времени, чтобы драться с Али. Но этот бой может состояться в будущем. В итоге он будет драться с Эндрю Эрнандесом, и мы ждем от Али хороший бой. Он был в том же лагере, где и GGG, с тем же тренером. Думаю, если он будет снова успешен, уже скоро он будет биться за титул чемпиона мира.

Напомним, в ночь с 5 на 6 октября по казахстанскому времени на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) состоится вечер бокса, где главным станет бой Головкин — Деревянченко. Ахмедов же выступит в андеркарте, где его соперником по десятираундовому поединку станет 33-летний американец Эндрю Эрнандес (20−7−2, 9 КО).

Промоутер объяснил отказ экс-чемпиона мира от боя с казахстанцем Ахмедовым в андеркарте Головкина
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