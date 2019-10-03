Тренерский штаб сборной Казахстана наказали за инцидент с Левитом на ЧМ-2019

Всему тренерскому составу сборной команды по боксу во главе с главным тренером Галымбеком Кенжебаевым объявлен выговор.

Это решение принял тренерский штаб Казахстанской федерации бокса после анализа итогов чемпионата мира в Екатеринбурге и, в частности, инцидента с Василием Левитом в полуфинале — после неоднозначного решения судей в пользу эквадорского боксера секунданты Левита могли и обязаны были опротестовать итоги поединка. По правилам тренеры должны передать судьям желтую карточку в течение 60 секунд после боя. Но секунданты не воспользовались этим правом сразу, а когда вернулись к рингу — время было упущено.

— Мы пригласили всех личных тренеров и руководство федерации. И разделили их полномочия: что должна в такой ситуации сделать федерация, что должны сделать тренеры. Чтобы в будущем не повторять ошибок, — сообщил вице-президент КФБ по работе с тренерским штабом Юрий Цхай. — Подготовим дальнейший план действий. Будем работать усиленно, так как остается мало времени — четыре месяца до лицензионного турнира на Олимпиаду-2020. На всех нас — боксерах, тренерах и федерации — лежит большая ответственность.

В целом результаты команды на чемпионате мира тренерский штаб посчитал хорошими. 26 ноября несколько спортсменов — Сакен Бибосынов, Санатали Толтаев, Айбек Оралбай, Римма Волосенко — вместе с тренерами отправятся в Японию на тестовый турнир. Его результаты не будут учитываться при отборе на Олимпиаду, турнир проводят для того, чтобы японская сторона провела генеральную репетицию боксерских боев перед Играми.