Тренерский штаб сборной Казахстана наказали за инцидент с Левитом на ЧМ-2019
Они не смогли вовремя подать протест.
Они не смогли вовремя подать протест.
Всему тренерскому составу сборной команды по боксу во главе с главным тренером Галымбеком Кенжебаевым объявлен выговор.
Это решение принял тренерский штаб Казахстанской федерации бокса после анализа итогов чемпионата мира в Екатеринбурге и, в частности, инцидента с Василием Левитом в полуфинале — после неоднозначного решения судей в пользу эквадорского боксера секунданты Левита могли и обязаны были опротестовать итоги поединка. По правилам тренеры должны передать судьям желтую карточку в течение 60 секунд после боя. Но секунданты не воспользовались этим правом сразу, а когда вернулись к рингу — время было упущено.
— Мы пригласили всех личных тренеров и руководство федерации. И разделили их полномочия: что должна в такой ситуации сделать федерация, что должны сделать тренеры. Чтобы в будущем не повторять ошибок, — сообщил
В целом результаты команды на чемпионате мира тренерский штаб посчитал хорошими. 26 ноября несколько спортсменов — Сакен Бибосынов, Санатали Толтаев, Айбек Оралбай, Римма Волосенко — вместе с тренерами отправятся в Японию на тестовый турнир. Его результаты не будут учитываться при отборе на Олимпиаду, турнир проводят для того, чтобы японская сторона провела генеральную репетицию боксерских боев перед Играми.
Кроме того, до конца 2019 мужская сборная 10 ноября едет в Нидерланды на матчевую встречу и совместный сбор с голландской командой, в декабре наши боксеры проведут сборы уже на родине, а в феврале следующего года они вступают в борьбу за олимпийские лицензии на азиатском квалификационном турнире в Китае.