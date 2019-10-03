Канат Ислам рассказал о стратегии на бой с экс-претендентом на титул чемпиона мира

«Это будет непростой бой. Вы сами знаете, что каждый выход на ринг — особенный. Мы с тренером настраиваемся на полную дистанцию, но если будет шанс — постараюсь завершить досрочно. Прошлый поединок я не планировал завершить в первом раунде. Бывает такое, что ты попадаешь хорошо. Это случилось в том бою. Я думаю, что в этот раз все будет гораздо сложнее. В любом случае я готов к любому повороту», — отметил Ислам.