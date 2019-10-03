Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Локомотив
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Торпедо
10
Футбол. Еврокубки
17:50
Астана
Партизан
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Витязь
Футбол. Еврокубки
19:55
Янг Бойз
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Фейеноорд
Порту
Футбол. Еврокубки
19:55
ЦСКА
Эспаньол
Футбол. Еврокубки
19:55
Ференцварош
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:55
Сент-Этьен
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
19:55
Александрия
Гент
Футбол. Еврокубки
19:55
Истанбул Башакшехир
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
19:55
Вольфсберг
Рома
Футбол. Еврокубки
19:55
Бешикташ
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Еврокубки
19:55
Брага
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
19:55
АЗ
Манчестер Юнайтед
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Куньлунь
32
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
22:00
Дюделанж
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Мальме
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Лугано
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
Краснодар
Хетафе
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Русенборг
ПСВ
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Ренн
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
22:00
Витория Гимарайнш
Айнтрахт Ф
Хоккей. НХЛ
4.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
4.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
4.10
Питтсбург Пингвинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
4.10
Каролина Харрикейнз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
4.10
Нэшвилл Предаторз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
4.10
Даллас Старз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
4.10
Колорадо Эвеланш
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Вашингтон Кэпиталз
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
11Азмун не забивает в премьер-лиге уже девять часов
15:57 (мск), источник: Vesti.kz

Канат Ислам рассказал о стратегии на бой с экс-претендентом на титул чемпиона мира

Он состоится 26 октября.

Наверх
Источник: Instagram

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (26−0−0, 21 КО), на пресс-конференции посвященной поединку с намибийцем Уолтером Каутондоквой (18−1, 17 КО), рассказал об установке на бой и вспомнил свое возвращение, передает корреспондент Vesti.kz.

«Это будет непростой бой. Вы сами знаете, что каждый выход на ринг — особенный. Мы с тренером настраиваемся на полную дистанцию, но если будет шанс — постараюсь завершить досрочно. Прошлый поединок я не планировал завершить в первом раунде. Бывает такое, что ты попадаешь хорошо. Это случилось в том бою. Я думаю, что в этот раз все будет гораздо сложнее. В любом случае я готов к любому повороту», — отметил Ислам.

Бой Ислам — Каутондоква за второстепенный титул WBO International в среднем весе состоится 26 октября в Алматы. Ранее определились первые участники андеркарта вечера бокса.

Отметим, что 5 июля Ислам вернулся после 16 месячного перерыва и за десять секунд нокаутировал доминиканца Хулио де Хесуса (28−2, 27 КО).

В свою очередь Каутондоква в 2018 году дрался за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, но четырежды побывал в нокдауне и проиграл единогласным решением судей американцу Деметриусу Андраде (28−0, 17 КО).

Тренер Ислама пообещал зрелище в следующем бою и заявил о планах на поединок с чемпионом мира
ЦСКА в Москве сыграет с «Эспаньолом» в матче Лиги Европы
«Зенит» рвется в плей-офф. Впереди ключевые матчи с «Лейпцигом»
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Сент-Луис»
Шубенков выиграл медаль чемпионата мира четвертый раз подряд
Россиянин забросил шайбу в дебютном матче в НХЛ
«Краснодар» примет «Хетафе» в матче группового этапа ЛЕ
7 голов на «Энфилде» и пародия на Роналду. Обзор недели в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь