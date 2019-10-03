Канат Ислам рассказал о стратегии на бой с экс-претендентом на титул чемпиона мира
Он состоится 26 октября.
Он состоится 26 октября.
Казахстанский
«Это будет непростой бой. Вы сами знаете, что каждый выход на ринг — особенный. Мы с тренером настраиваемся на полную дистанцию, но если будет шанс — постараюсь завершить досрочно. Прошлый поединок я не планировал завершить в первом раунде. Бывает такое, что ты попадаешь хорошо. Это случилось в том бою. Я думаю, что в этот раз все будет гораздо сложнее. В любом случае я готов к любому повороту», — отметил Ислам.
Бой Ислам — Каутондоква за второстепенный титул WBO International в среднем весе состоится 26 октября в Алматы. Ранее определились первые участники андеркарта вечера бокса.
Отметим, что 5 июля Ислам вернулся после 16 месячного перерыва и за десять секунд нокаутировал доминиканца Хулио де Хесуса (28−2, 27 КО).
В свою очередь Каутондоква в 2018 году дрался за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO, но четырежды побывал в нокдауне и проиграл единогласным решением судей американцу Деметриусу Андраде (28−0, 17 КО).