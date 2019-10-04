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3 октября, источник: Спорт-Экспресс

Головкин в зоне риска. У него бой с очень неудобным украинцем

Сергей Деревянченко способен сделать жизнь GGG очень тяжелой.

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Источник: Спорт-Экспресс

Геннадий Головкин возвращается. В ночь на 6 октября в Нью-Йорке звездный боксер из Казахстана проведет 42-й бой в карьере и попробует одержать 40-ю победу. Мешать ему это делать будет украинец Сергей Деревянченко. Проходной на первый взгляд бой может получиться совсем не проходным для одного из самых заслуженных чемпионов своего поколения.

Что, где, когда

Бой пройдет на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден», которая в особом представлении не нуждается. Эти три английских слова отлично знакомы всем, кто смотрит бокс. Вмещает площадка, расположенная на Манхэттене, 20789 человек. На ринг в ночь на 6 октября выйдут Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко, два средневеса. На кону будет стоять два титула чемпиона мира: по версиям IBF и IBO. Первая из них входит в четверку ведущих в мире, вторая — неофициально пятая по значимости. Оба пояса являются сейчас вакантными после того, как Сауль Альварес поднялся в полутяжелый вес для боя с Сергеем Ковалевым. Начало боя — в районе 5 утра по московскому времени. Возможно, чуть позже, но лучше не рисковать и находить трансляцию как можно раньше.

Кто такой Деревянченко

Как и Усик, Деревянченко родился в Крыму, но есть два отличия: Сергей родился в Феодосии, а не в Симферополе, и его никогда не допрашивали журналисты с вопросами «чей Крым?». Во всяком случае, на широкую публику это не выходило. Деревянченко далеко не так известен и популярен, как его земляк, хотя успехи в профессиональном боксе у него тоже приличные. Он одержал 13 побед при одном поражении, за которое ему не может быть стыдно. Раздельным решением судей он уступил в титульном бою одному из лучших средневесов планеты, Дэниелу Джейкобсу. Бой с Головкиным — второй шанс для украинца стать чемпионом мира. По любителям главный успех Деревянченко — бронза мирового первенства в Чикаго в 2007 году.

Кто такой Головкин

Один из главных боксеров десятилетия вне зависимости от веса. На протяжении восьми лет (2010−2018) удерживал титул чемпиона мира и несколько лет подряд владел тремя из четырех поясов в среднем весе. Самый жестко бьющий боксер в своей категории: 35 из 39 его побед были досрочными. Если Геннадий попадает, шансов выжить у соперника почти нет. За последние 11 лет не упали только Канело и Джейкобс. С первым было два боя — и это единственные поединки в профи-карьере казахстанца, которые он не выиграл. Армия его фанатов считает иначе, но судьи в первый раз дали ничью, во второй — победу Альвареса решением большинства судей. На этот счет до сих пор не утихают споры и еще несколько лет наверняка не утихнут.

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Стили

Сергей Деревянченко, в отличие от Головкина — не нокаутер. Он отлично двигается, в скорости не уступает ни одному из топовых боксеров в своем весе, но в ударной силе уступает заметно. Он предпочитает боксировать на средней и ближней дистанциях и не прочь поработать вторым номером. Выбрасывает много комбинаций, что выгодно отличает его от Головкина. Обладает отличной выносливостью и вполне может быть свежее Геннадия в чемпионских раундов. Но до них Сергею еще надо дожить.

Головкин — чистый панчер, в каком-то смысле бесхитростный и предсказуемый, что особенно ярко было заметно на фоне Канело. Но мексиканец — отдельная история. На фоне всех остальных соперников Геннадий — огромный танк, который надвигается и расстреливает без шансов на спасение. Комбинаций из пяти-шести ударов не так много, но они и не нужны, так как джеб работает идеально, правый удар способен убить, а чувство дистанции — также на высочайшем уровне.

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