Головкин в зоне риска. У него бой с очень неудобным украинцем
Сергей Деревянченко способен сделать жизнь GGG очень тяжелой.
Сергей Деревянченко способен сделать жизнь GGG очень тяжелой.
Геннадий Головкин возвращается. В ночь на 6 октября в
Бой пройдет на арене «Мэдисон-Сквер-Гарден», которая в особом представлении не нуждается. Эти три английских слова отлично знакомы всем, кто смотрит бокс. Вмещает площадка, расположенная на Манхэттене, 20789 человек. На ринг в ночь на 6 октября выйдут Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко, два средневеса. На кону будет стоять два титула чемпиона мира: по версиям IBF и IBO. Первая из них входит в четверку ведущих в мире, вторая — неофициально пятая по значимости. Оба пояса являются сейчас вакантными после того, как Сауль Альварес поднялся в полутяжелый вес для боя с Сергеем Ковалевым. Начало боя — в районе 5 утра по московскому времени. Возможно, чуть позже, но лучше не рисковать и находить трансляцию как можно раньше.
Как и Усик, Деревянченко родился в Крыму, но есть два отличия: Сергей родился в Феодосии, а не в Симферополе, и его никогда не допрашивали журналисты с вопросами «чей Крым?». Во всяком случае, на широкую публику это не выходило. Деревянченко далеко не так известен и популярен, как его земляк, хотя успехи в профессиональном боксе у него тоже приличные. Он одержал 13 побед при одном поражении, за которое ему не может быть стыдно. Раздельным решением судей он уступил в титульном бою одному из лучших средневесов планеты, Дэниелу Джейкобсу. Бой с Головкиным — второй шанс для украинца стать чемпионом мира. По любителям главный успех Деревянченко — бронза мирового первенства в Чикаго в 2007 году.
Один из главных боксеров десятилетия вне зависимости от веса. На протяжении восьми лет (2010−2018) удерживал титул чемпиона мира и несколько лет подряд владел тремя из четырех поясов в среднем весе. Самый жестко бьющий боксер в своей категории: 35 из 39 его побед были досрочными. Если Геннадий попадает, шансов выжить у соперника почти нет. За последние 11 лет не упали только Канело и Джейкобс. С первым было два боя — и это единственные поединки в
Сергей Деревянченко, в отличие от Головкина — не нокаутер. Он отлично двигается, в скорости не уступает ни одному из топовых боксеров в своем весе, но в ударной силе уступает заметно. Он предпочитает боксировать на средней и ближней дистанциях и не прочь поработать вторым номером. Выбрасывает много комбинаций, что выгодно отличает его от Головкина. Обладает отличной выносливостью и вполне может быть свежее Геннадия в чемпионских раундов. Но до них Сергею еще надо дожить.
Головкин — чистый панчер, в