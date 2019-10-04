«Я не тафгай. Мне нравится стиль …». Геннадий Головкин — о связи с хоккеем и драке на льду

— Я хочу пойти на игру «Рейнджерс», потому что я поддерживаю эту команду, мой сын — большой фанат «Рейнджерс». Первая игра сезона, я хочу это посмотреть. Мне нравится этот вид спорта. Когда-то я играл в хоккей, когда еще учился в школе, но не сейчас. Очень опасно. Моя страховая компания скажет: «Пожалуйста, Геннадий, нет!» — поделился GGG.
— Но вы бы могли драться на льду.
— Нет-нет, я не тафгай. (смеется) Мне нравится стиль Сидни Кросби. В прошлом сезоне, например, Никита Кучеров, россиянин, отлично выглядел.
Стоит отметить, что Головкин побывал на первом матче «Нью-Йорк Рейнджерс» в нынешнем сезоне НХЛ. Встреча прошла на Madison Square Garden в Нью-Йорке, а соперником выступил «Виннипег Джетс».
Причем на этой игре болельщикам был представлен Головкин, который 5 октября здесь же встретится с Деревянченко. На кону этого поединка будут стоять вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе. По казахстанскому времени он пройдет утром в воскресенье.