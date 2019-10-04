Назван наиболее вероятный исход боя Головкина с Деревянченко за два титула чемпиона мира

Источник: AP 2019

Бой за вакантные титулы IBF и IBO в среднем весе станет главным событием вечера бокса, который пройдет 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

По мнению букмекерской компании «Олимп», Головкин является фаворитом этого противостояния. Так, коэффициент на победу казахстанца равен 1,24, в то время, как на успех Деревянченко — 4,65. На то, что этот поединок завершится вничью коэффициент равен 25.

При этом наиболее вероятным завершением этого боя считается решение судей после 12-ти раундов. Коэффициент на это равен 1,9. На втором месте в этом списке с коэффициентом 9, что поединок завершится в девятом раунде. А на третьем — с коэффициентом 10 — в пятом, шестом, седьмом или восьмом раундах. Самым менее вероятным раундом завершения считается первый, где коэффициент 22.