Казахстан одержал первую победу на женском чемпионате мира-2019 по боксу
Бронзовая призерка Олимпиады-2016 из Казахстана Дарига Шакимова стартовала с победы и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2019 по боксу в российском
Бронзовая призерка Олимпиады-2016 из Казахстана Дарига Шакимова стартовала с победы и вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2019 по боксу в российском
В первом поединке весовой категории до 69 килограммов Шакимова встречалась с Мартиной Шморанзовой из Чехии и выиграла единогласным решением судей.
30-летняя Шакимова, кроме «бронзы» ОИ-2016, имеет в своем активе два «золота» (2010, 2015) и три «бронзы» (2008, 2017, 2019) чемпионатов Азии, но никогда не выигрывала медаль на ЧМ.
ЧМ-2019 стартовал вчера, 3-го октября, и продлится до 13-го. В первый день сборная Казахстана понесла две потери: поражения потерпела Алуа Балкибекова (до 48 килограммов) и двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай (до 51). На турнире команда представлена во всех десяти весах.