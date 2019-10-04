Казахстан одержал первую победу на женском чемпионате мира-2019 по боксу

В первом поединке весовой категории до 69 килограммов Шакимова встречалась с Мартиной Шморанзовой из Чехии и выиграла единогласным решением судей.

30-летняя Шакимова, кроме «бронзы» ОИ-2016, имеет в своем активе два «золота» (2010, 2015) и три «бронзы» (2008, 2017, 2019) чемпионатов Азии, но никогда не выигрывала медаль на ЧМ.