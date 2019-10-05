Стал известен гонорар Геннадия Головкина за бой с Сергеем Деревянченко
Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) получит 15 миллионов долларов за бой с украинцем Сергеем Деревянченко (39−1−1, 35 КО), сообщает обозреватель ESPN Дэн Рафаэль.
Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) получит 15 миллионов долларов за бой с украинцем Сергеем Деревянченко (39−1−1, 35 КО), сообщает обозреватель ESPN Дэн Рафаэль.
По 7,5 миллиона составляют гарантированный гонорар Головкина и выплаты от стримингового сервиса DAZN. В свою очередь Деревянченко получит четыре миллиона, но ему гарантированно выплатят 5,2 миллиона.
Бой Головкин — Деревянченко пройдет на арене Madison Square Garden в