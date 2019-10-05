Титульный бой между чемпионкой мира в двух весах Шилдс и Хабазин отменен из-за нападения на тренера

Источник: AP 2019

На видео видно, что во время подготовки к процедуре взвешивания, когда Шилдс проверяла весы, Башил вступил в словесную перепалку с кем-то из команды Шилдс, а спустя пару минут подвергся нападению неустановленного лица.

Как сообщает ESPN со ссылкой на свидетелей инцидента, после нападения Башир был без сознания около 20 минут, а затем был доставлен в одну из больниц Детройта. Его голова кровоточила после удара о бетонный пол. Менеджер Шилдс Марк Таффет и ее промоутер Дмитрий Салита отправились в больницу, навестить Башира и Хабазин, и сказали, что прокомментируют случившееся после того, как убедятся, что с тренером все хорошо.