Титульный бой между чемпионкой мира в двух весах Шилдс и Хабазин отменен из-за нападения на тренера

Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Луч
Авангард К
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
СКА-Хабаровск
Химки
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал
Куньлунь
10
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Динамо
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Леванте
Футбол. Зарубежный
14:30
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Енисей
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Спартак-2
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Торпедо
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Парма
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Тамбов
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Майнц
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Ротор
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Томь
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
17:00
Реал
Гранада
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
15
Хоккей. КХЛ
17:30
Витязь
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Трактор
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Шинник
Футбол. Зарубежный
18:30
ПСЖ
Анже
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
19:00
Верона
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Кельн
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Алавес
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Виннипег Джетс
Б
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
12
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Торонто Мэйпл Ливз
14
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Монако
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Бордо
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Осасуна
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
4.10
Бетис
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
4.10
Амьен
Марсель
31
Футбол. Зарубежный
4.10
Герта
Фортуна Д
31
Все события
Фоторепортажи
10Хэмилтон победил на Гран-при России в Сочи
8«Спартак» и Кононов: хуже было только при Скале
11:24 (мск), источник: Vesti.kz

Титульный бой между чемпионкой мира в двух весах Шилдс и Хабазин отменен из-за нападения на тренера

Назначенный на 5 октября поединок за вакантные титулы WBC и WBO в первом среднем весе между чемпионкой мира в двух весовых категориях Клариссой Шилдс и Иваной Хабазин был отменен после нападения на тренера Иваны Джеймса Али Башира во время взвешивания, сообщает allboxing.ru.

Наверх
Источник: AP 2019

На видео видно, что во время подготовки к процедуре взвешивания, когда Шилдс проверяла весы, Башил вступил в словесную перепалку с кем-то из команды Шилдс, а спустя пару минут подвергся нападению неустановленного лица.

Как сообщает ESPN со ссылкой на свидетелей инцидента, после нападения Башир был без сознания около 20 минут, а затем был доставлен в одну из больниц Детройта. Его голова кровоточила после удара о бетонный пол. Менеджер Шилдс Марк Таффет и ее промоутер Дмитрий Салита отправились в больницу, навестить Башира и Хабазин, и сказали, что прокомментируют случившееся после того, как убедятся, что с тренером все хорошо.

Ни Шилдс, ни Хабазин в итоге не участвовали в процедуре взвешивания, а позднее представитель телеканала Showtime сообщил, что бой отменен, но трансляция остальных поединков все равно состоится. Стоит отметить, что бой должен был пройти в родном городе Шилдс Флинте, и это был бы первый ее профессиональный поединок на родине, в котором она могла всего в десятом бою стать чемпионкой мира в третьей весовой категории.

Читайте также
Вы увидите фантастический бокс на протяжении 12 раундов - тренер Деревянченко
Катар едва не лишился золота. Россияне стали призерами ЧМ
Российский дебютант НХЛ признан второй звездой в победном матче
ЦСКА разгромил «Валенсию» в матче Евролиги
«Чикаго» и «Филадельфия» собрали аншлаг на матче НХЛ в Праге
Гусев забросил шайбу в дебютном матче за «Нью-Джерси» в НХЛ
«Уфа» принимает «Ахмат» в РПЛ (трансляция)
«Зенит» потерпел разгромное поражение в дебютном матче Евролиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь