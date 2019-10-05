Эффектное появление. Тайсон Фьюри едва не подрался на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира британский супертяж Тайсон Фьюри (29−0−1, 20 КО) присутствовал на шоу WWE: SmackDown. Появление эпатажного бойца не осталось незамеченным, сообщает vRINGe.com.
Бывший чемпион мира британский супертяж Тайсон Фьюри (29−0−1, 20 КО) присутствовал на шоу WWE: SmackDown. Появление эпатажного бойца не осталось незамеченным, сообщает vRINGe.com.
Популярный боец WWE Брон Строумэн всячески пытался спровоцировать Фьюри — размахивал кулаками, проговаривая при этом оскорбительные слова.
Британец держался изо всех своих маленьких сил. Но после того, как Строумэн запулил во Фьюри Дольфом Зигглером, боксер не сдержался — полез бить обидчику лицо. Дабы не допустить кровавого боя, в дело вмешались секьюрити. Понадобилось буквально семь человек — эпатировать Фьюри умеет.