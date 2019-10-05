Эффектное появление. Тайсон Фьюри едва не подрался на рестлинг-шоу

Британец держался изо всех своих маленьких сил. Но после того, как Строумэн запулил во Фьюри Дольфом Зигглером, боксер не сдержался — полез бить обидчику лицо. Дабы не допустить кровавого боя, в дело вмешались секьюрити. Понадобилось буквально семь человек — эпатировать Фьюри умеет.