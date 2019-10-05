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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Деревянченко: Вы увидите фантастический бокс на протяжении 12 раундов

Американский наставник экс-претендента на чемпионство в среднем весе украинца Сергея Деревянченко (13−1, 10 КО) Андре Розье прокомментировал предстоящий бой Сергея с казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает vRINGe.com.

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Источник: AP 2019

— Расскажите мне о ваших эмоциях перед большим поединком?

— Мы тренируемся уже около пяти недель. Это один из таких поединков, которых все ждут с нетерпением. Сергей готов. Мы провели фантастический тренировочный лагерь. Он — тихий убийца. Он не говорит много, он улыбается, но он серьезно готовится к каждому выступлению. Мы готовы. Пришло время сделать это.

— Что увидят фаны?

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— Фаны увидят очень техничный, грамотный бой между двумя фантастическими бойцами из европейской части мира. Как вы знаете, большинство европейских бойцов работают действительно упорно. Эти двое упорно трудились. Вся их работа была показана уже не раз. В этот раз мир увидит, что случается, когда в ринге два элитных бойца.

— У них обоих также высокий процент нокаутов. Есть вероятность, что этот бой не пройдет всю дистанцию?

— Абсолютно нет (смеется). Когда в ринге два парня, которые действительно умеют драться, вы обычно не видите нокаута. Вы увидите фантастический бокс на протяжении 12 раундов. Я не говорю, что вы не увидите нокдаунов, но вы не увидите нокаута.

— Вы не считаете, что Головкин смотрит за спину Деревянченко и хочет встречи с «Канело»?

— Я думаю, это огромная ошибка, но я не думаю, что он любит совершать ошибки. Я на самом деле считаю, что он знает, кто его оппонент, и готовится к этому.

Напомним, бой Головкин — Деревянченко пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он начнется утром 6 октября по казахстанскому времени.

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