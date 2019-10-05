Возвращение короля. Превью к важному поединку Головкина с Деревянченко

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Прошел определенный период времени с того момента, как GGG потерял титулы после спорного поражения от мексиканца Сауля Альвареса. И сейчас самое время возвращать утраченные позиции.

Поединком с Деревянченко Головкин отыграет два титула: один из семейства основных — IBF, и второстепенный IBO. Причем история с IBF никак не завершится. Буквально по спирали происходит «поиск» обладателя данного титула. И началось все как раз с Головкина и Деревянченко.

В свое время титулом IBF владел GGG, а Деревянченко имел статус обязательного претендента. Украинский боксер в течение длительного периода пытался выйти на бой с Головкиным, выражая амбиции и свое право на пояс.

Читайте также Стал известен гонорар Геннадия Головкина за бой с Сергеем Деревянченко

Однако ради поединка с Альваресом казахстанец принял важное решение проигнорировать предписание выйти на ринг против Сергея. IBF после отказа GGG проводить обязательную защиту титула лишила его пояса.

IBF же устроила бой Деревянченко с американцем Дэниэлом Джейкобсом. Победителем и новым обладателем ремня тогда стал Дэнни, который через некоторое время потерял звание в поединке против все того же «Канело».

Мексиканец должен был защищать свою «обновку», внимание, с Деревянченко. Однако здесь продолжение получилось точно таким же, как и в случае с GGG. IBF лишила Альвареса титула, объявив его вакантным. И таким образом, история вернулась в отправную точку — день сурка закончился.

Многие выражали мысль, будто GGG выйдет на ринг менее мотивированным. Объяснялась мысль тем, что Сергей никогда не был чемпионом мира, что это его один из главных шансов попасть наконец в элиту среднего веса, что долгое время уже стоит на пороге, страдая от нехватки одного-единственного уверенного шага. Головкин же в свою очередь за свою яркую карьеру насытился, и вряд ли Деревянченко ждет разъяренный GGG.

Однако это не так. Оба боксера будут сражаться за совершенно разные и индивидуальные высоты и цели. У каждого свои амбиции, свои импульсы, своя причина внутреннего пожара. Головкин бьется сейчас прежде всего за утраченные позиции. Утраченные не совсем справедливо. И впереди у него останется еще несколько важных ходов прежде, чем покинуть Олимп, завершив карьеру. А для этих самых ходов ему следует пройти Деревянченко. Так что никто просто так, «потолкаться», на ринг MSG выходить не будет.

Кто и с чем начнет поединок? Стоит согласиться со многими экспертами, что основным оружием на стороне Сергея будет его тренер Андре Розье. Он славится прежде всего молниеносной оценкой ситуации в ринге. И его подопечный легко может рассчитывать на прекрасные советы в углу ринга, способные переломить ситуацию.

И да, Розье прекрасно знает, с кем имеет дело. Он вел Джейкобса и Кертиса Стивенса в боях с GGG. И общую картину, а также некоторые более глубинные вещи он знает. Только здесь нужно отметить, что у Головкина сменился тренер. И пока эффект от совместной работы GGG с Джонатоном Бэнксом никому неизвестен. Это все усложняет.

Сергей просто отлично умеет контратаковать, и ему это пригодится в бою с таким соперником, как Головкин. Правда, у украинца могут сдать нервы — он бросится вперед, в инфайт, а это уже верный путь к поражению. Здесь необходимо ему быть умнее. Например, забирать «свои» раунды, не пытаясь отыграться в тех трехминутках, где упустил ритм.

Головкин же превосходит габаритами. Он будет выглядеть завтра утром предпочтительнее в этом плане. И Деревянченко будет несладко из-за разрушительных джебов нашего GGG. Не исключено, что казахстанец будет охотиться. И это может принести успех — Сергей часто проигрывает стартовый период боя, что может принести просто огромное преимущество GGG.

Читайте также Стал известен гонорар Деревянченко за бой с Головкиным

Не забываем и об опыте GGG. За его плечами немало топовых поединков. И в иные моменты это сыграет ключевую роль отдельных моментов. Кстати, про инфайт. Не покидает голову мысль, что Розье решит устроить жаркий размен до шестого раунда. В таком случае возможны нокдаун и нокаут. Если же никто не провалит экзамен рубкой, то 12 раундов обеспечены. Тем более оба бойца функционально как обычно готовы.

Боксеры могут устроить как и настоящую драку, так и монотонные шахматы, где судьям будет не так уж и просто определить победителя. Но Головкин — это прежде всего нокаутер, который вряд ли решит не пользоваться своей ударной мощью ради каких-то каспаровских партий из-за нескольких очков.