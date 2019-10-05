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14:04 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанка победила нокаутом в первом раунде в США

Казахстанская девушка-боец смешанных единоборств Мария Агапова провела второй бой в американском промоушене Inficta FC, передает корреспондент Vesti.kz.

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В со-главном бое турнира Invicta FC 37 в американском Канзасе Агапова за пять секунд до конца первого раунда победила техническим нокаутом бразильянку Марилию Сантос.

«Я до сих пор не могу поверить в это. Очень сильная девушка. Очень напряженный бой. Спасибо ей за это. Возвращайся сильнее! Делюсь с вами концовкой боя. Спасибо всем, кто меня поддерживал», — написала Агапова в Instagram.

У 22-летней Агаповой теперь восемь побед при одном поражений, а у 26-летнего Сантос — четыре проигрыша при четырех победах.

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Напомним, что в Invicta FC Агапова дебютировала 6 сентября с победы удушающим приемом над американкой Алексой Коннерс (5−4). В июле казахстанка боролась за контракт с UFC, но в поединке на шоу Даны Уайта проиграла американке Трэйси Кортес (6−1).

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