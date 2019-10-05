Валуев рассказал, как Головкин победит Деревянченко в бою за два титула чемпиона мира

«Бой ожидаемый, очень интересный. Всем сразу говорю, что нужно его смотреть. На кону пояс IBF в среднем весе. В случае победы Головкин будет иметь возможность в третий раз встретиться со своим обидчиком Саулем Альваресом. Он вряд ли ждет этого, потому что лишний раз его отказ от боя с Головкиным доказывает мое предположение. У Деревянченко есть прозвище Технарь. Он действительно допускает мало ошибок в технике, но вряд ли он будет составлять большую проблему для Головкина. Однако тренерский штаб у Головкина поменялся — посмотрим, как его подготовят к Деревянченко. Но все идет к тому, что в этом бою, пусть и раздельным решением судей, победу одержит Головкин. Я надеюсь, что мы увидим его третий бой с “Канело”».