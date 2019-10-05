«Головкин начал работать серийно». Деревянченко — о тактике на бой, изменениях в GGG и судействе

«Мы не знаем, каким будет Головкин в ринге. Он поменял тренера, прошлый бой очень быстро закончил. Не было видно изменений каких-то. Но он остается таким же Геннадием. Плюс, от нового тренера он что-то новое возьмет. Думаю, что передвижение на ногах. Мы видели работу на лапах, что он начал более серийно работать. Я проанализировал для себя и понял, что мне не хватало Андре Розье. Не хватало его в углу, в тренировочном лагере. После боя с Кулькаем я приехал, мы созвонились и начали работать. Планируем, что будем работать на дистанции, углы менять, работать джебом. Но если будет какая-то ситуация выгодная для меня, то я останусь в центре в ближней-средней дистанции и приму этот бой. Я не думаю о судьях. Как и в бое с Джейкобсом я о подобном не думал. Все об этом говорили, но я на это не обращаю внимания. Я должен выйти и показать хороший, отличный бокс, то, что я натренировал в лагере, что мы с командой подготовили!» — сказал Деревянченко.