Головкин со второй попытки прошел повторное взвешивание для IBF перед боем с Деревянченко

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Промоутер Том Леффлер сообщил, что вес GGG утром в день поединка составил 170 фунтов (77,110 килограмм), а его соперника — 169,2 (76,747). Ведущий стримингового сервиса DAZN Крис Мэнникс добавил, что Головкин в первой попытке показал 170,2 фунта (77,201 килограмм), но во второй успешно сделал нужный лимит.

На официальном же взвешивании Головкин показал 159,2 фунта, а Деревянченко — 159. Казахстанец оказался на 90 граммов тяжелее соперника — 72,211 килограмма против 72,121. Лимит среднего веса составляет 160 фунтов (72,574 килограмма).