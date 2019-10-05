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16:55 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин со второй попытки прошел повторное взвешивание для IBF перед боем с Деревянченко

Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (39−1−1, 35 КО) прошли повторное взвешивание для IBF перед боем за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

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Промоутер Том Леффлер сообщил, что вес GGG утром в день поединка составил 170 фунтов (77,110 килограмм), а его соперника — 169,2 (76,747). Ведущий стримингового сервиса DAZN Крис Мэнникс добавил, что Головкин в первой попытке показал 170,2 фунта (77,201 килограмм), но во второй успешно сделал нужный лимит.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

На официальном же взвешивании Головкин показал 159,2 фунта, а Деревянченко — 159. Казахстанец оказался на 90 граммов тяжелее соперника — 72,211 килограмма против 72,121. Лимит среднего веса составляет 160 фунтов (72,574 килограмма).

Бой Головкин — Деревянченко пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. По казахстанскому времени шоу начнется в ночь на 6 октября, а главный бой — уже утром.

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