Еще две казахстанки стартовали с побед на чемпионате мира-2019 по боксу

Сегодня, 5 октября, Ходжабекова единогласным решением судей выиграла бой против Дженифер Чэнг из Микронезии, а Бахытжан — поединок с Лин Ли из Тайпея.

Ранее из сборной Казахстана с победы стартовала Дарига Шакимова (до 69 килограммов), а поражения потерпели Алуа Балкибекова (до 48) и двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай (до 51).