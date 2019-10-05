Еще две казахстанки стартовали с побед на чемпионате мира-2019 по боксу
Казахстанки Айжан Ходжабекова (до 57 килограммов) и Акерке Бахытжан (до 75) стартовали с побед на чемпионате мира-2019 по боксу в российском
Казахстанки Айжан Ходжабекова (до 57 килограммов) и Акерке Бахытжан (до 75) стартовали с побед на чемпионате мира-2019 по боксу в российском
Сегодня, 5 октября, Ходжабекова единогласным решением судей выиграла бой против Дженифер Чэнг из Микронезии, а Бахытжан — поединок с Лин Ли из Тайпея.
Ранее из сборной Казахстана с победы стартовала Дарига Шакимова (до 69 килограммов), а поражения потерпели Алуа Балкибекова (до 48) и двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай (до 51).
ЧМ-2019 стартовал 3 октября и продлится до 13-го. На турнире сборная Казахстана представлена во всех десяти весах.