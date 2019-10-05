«Головкин — монстр, но Деревянченко умеет с такими работать»

Ранним утром 6 октября по московскому времени Геннадий Головкин попробует вернуть один из трёх чемпионских поясов, утерянных им в поединке с Саулем Альваресом. Право владеть титулом по версии IBF GGG оспорит с претендентом из Украины Сергеем Деревянченко, не особенно известным широкому зрителю.

Главным боем в карьере Деревянченко пока остаётся проигранная им чемпионская схватка с Дэниелом Джейкобсом. Сумеет украинец прыгнуть выше головы и сделать себе имя победой над легендой бокса? Скажется ли предпенсионный возраст Головкина на его выступлениях? Отвечают эксперты из мира бокса.

Николай Валуев, бывший чемпион мира:

— Думаю, Головкин победит. Да, соперник Деревянченко непростой, но между бойцами, считаю, есть определённая разница в классе. Она и сыграет определяющую роль. Уверен в этом.

Егор Мехонцев, олимпийский чемпион:

— У Головкина уникальный опыт: почти 500 боёв по любителям и больше 40 — в профессионалах. Да, Деревянченко неплохо себя проявляет, но думаю, что Геннадий в итоге возьмёт верх. Что касается возраста, то, например, Бернард Хопкинс в 49 лет дрался с чемпионами, а ещё ведь и в тюрьме успел пять лет «отдохнуть». Не знаю, каково состояние здоровья Геннадия сегодня, я не врач и не в его команде, но в последних поединках он был хорош. Думаю, и в предстоящем Головкин одержит верх.

Виктор Постол, экс-чемпион мира:

— Сережа должен давить, ему должно помочь, что он моложе. Он всё время должен атаковать, заходить, не пропускать, двигаться. Думаю, он будет быстрее на ногах, да и в целом быстрее. За счет этого он сможет победить Головкина.

Билли Джо Сондерс, временный чемпион по версии WBO:

— Этот бой нельзя будет назвать техничным — нас ждёт драка. Не будет техничных пятнашек, пинг-пинг-пинг. Будут взрыв и крушение. Бой не продлится долго. Кто бы в итоге ни победил, нас на ринге ожидает война. Склоняюсь к Головкину, но в любом случае ему это очень тяжело дастся.

Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион:

— Заметил, что Головкин ушёл от любительской школы, и это заметно. Он всё больше полагается на свой удар. Возможно, в команде говорили ему о силе его удара слишком много, а может, сам поверил после серии нокаутов, но видно, что он всегда заряжен на одно плотное попадание. А между тем у Головкина отличная техника, и если он будет боксировать, набирать очки, то победит.

Алексей Папин, боксёр первого тяжёлого веса:

— Прогнозы в боксе — дело неблагодарное. Деревянченко сильный боксёр, я смотрел его поединок с Джейкобсом, там Сергей себя прекрасно проявил. Головкину не будет просто. Однако склоняюсь к его победе. Не думаю, что возраст — проблема для него. Судя по боям с Альваресом, Головкин ещё в полном порядке.

Александр Гвоздик, чемпион мира по версии WBC: