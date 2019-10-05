«Головкин — монстр, но Деревянченко умеет с такими работать»

Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Осасуна
Вильярреал
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Милан
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Монако
31
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Метц
20
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Бордо
13
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Ницца
10
Хоккей. НХЛ
6.10
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
6.10
Торонто Мэйпл Ливз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
6.10
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.10
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
6.10
Питтсбург Пингвинз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
6.10
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Футбол. Зарубежный
19:30
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Шальке-04
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Алавес
21
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Крылья Советов
02
Футбол. Зарубежный
19:00
Верона
Сампдория
20
Хоккей. НХЛ
6.10
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
6.10
Нэшвилл Предаторз
Детройт Ред Уингз
Футбол. Зарубежный
18:30
ПСЖ
Анже
40
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Краснодар-2
41
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чайка
Нефтехимик
02
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Шинник
20
Хоккей. НХЛ
6.10
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
6.10
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. КХЛ
17:30
Витязь
Спартак
Б
12
Хоккей. КХЛ
17:30
СКА
Трактор
12
Футбол. Первый дивизион
17:00
Армавир
Текстильщик
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Ротор
01
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Томь
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Лестер
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Эвертон
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
17:00
Норвич
Астон Вилла
15
Футбол. Зарубежный
17:00
Реал
Гранада
42
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Динамо Р
61
Хоккей. НХЛ
6.10
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
6.10
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
6.10
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Тамбов
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Хоффенхайм
12
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Боруссия Д
22
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Майнц
12
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Парма
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Енисей
13
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Спартак-2
22
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
ХК Динамо
14
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Торпедо
Б
23
Футбол. Зарубежный
14:30
Брайтон & Хоув
Тоттенхэм Хотспур
30
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Динамо
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Леганес
Леванте
12
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Нефтехимик
42
Футбол. Премьер-лига
11:30
Уфа
Ахмат
01
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч
Авангард К
22
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск
Химки
11
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Куньлунь
21
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» и Кононов: хуже было только при Скале
7Черный день «Локо»: 20-е поражение, 50 пропущенных голов
18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Головкин — монстр, но Деревянченко умеет с такими работать»

Эксперты из мира бокса обещают нам Big Drama Show в Нью-Йорке: неужели Головкин реально может проиграть?

Наверх

Ранним утром 6 октября по московскому времени Геннадий Головкин попробует вернуть один из трёх чемпионских поясов, утерянных им в поединке с Саулем Альваресом. Право владеть титулом по версии IBF GGG оспорит с претендентом из Украины Сергеем Деревянченко, не особенно известным широкому зрителю.

Главным боем в карьере Деревянченко пока остаётся проигранная им чемпионская схватка с Дэниелом Джейкобсом. Сумеет украинец прыгнуть выше головы и сделать себе имя победой над легендой бокса? Скажется ли предпенсионный возраст Головкина на его выступлениях? Отвечают эксперты из мира бокса.

Николай Валуев, бывший чемпион мира:

— Думаю, Головкин победит. Да, соперник Деревянченко непростой, но между бойцами, считаю, есть определённая разница в классе. Она и сыграет определяющую роль. Уверен в этом.

Егор Мехонцев, олимпийский чемпион:

— У Головкина уникальный опыт: почти 500 боёв по любителям и больше 40 — в профессионалах. Да, Деревянченко неплохо себя проявляет, но думаю, что Геннадий в итоге возьмёт верх. Что касается возраста, то, например, Бернард Хопкинс в 49 лет дрался с чемпионами, а ещё ведь и в тюрьме успел пять лет «отдохнуть». Не знаю, каково состояние здоровья Геннадия сегодня, я не врач и не в его команде, но в последних поединках он был хорош. Думаю, и в предстоящем Головкин одержит верх.

Виктор Постол, экс-чемпион мира:

— Сережа должен давить, ему должно помочь, что он моложе. Он всё время должен атаковать, заходить, не пропускать, двигаться. Думаю, он будет быстрее на ногах, да и в целом быстрее. За счет этого он сможет победить Головкина.

Билли Джо Сондерс, временный чемпион по версии WBO:

— Этот бой нельзя будет назвать техничным — нас ждёт драка. Не будет техничных пятнашек, пинг-пинг-пинг. Будут взрыв и крушение. Бой не продлится долго. Кто бы в итоге ни победил, нас на ринге ожидает война. Склоняюсь к Головкину, но в любом случае ему это очень тяжело дастся.

Алексей Тищенко, двукратный олимпийский чемпион:

— Заметил, что Головкин ушёл от любительской школы, и это заметно. Он всё больше полагается на свой удар. Возможно, в команде говорили ему о силе его удара слишком много, а может, сам поверил после серии нокаутов, но видно, что он всегда заряжен на одно плотное попадание. А между тем у Головкина отличная техника, и если он будет боксировать, набирать очки, то победит.

Алексей Папин, боксёр первого тяжёлого веса:

— Прогнозы в боксе — дело неблагодарное. Деревянченко сильный боксёр, я смотрел его поединок с Джейкобсом, там Сергей себя прекрасно проявил. Головкину не будет просто. Однако склоняюсь к его победе. Не думаю, что возраст — проблема для него. Судя по боям с Альваресом, Головкин ещё в полном порядке.

Александр Гвоздик, чемпион мира по версии WBC:

— Головкин — это Головкин, монстр. Но, повторюсь, у Сергея очень хорошие шансы, ведь он здорово может работать именно с такими соперниками. Как по мне, он может легко справляться с такими ребятами атакующего плана. У Деревянченко при невысоком росте длинные руки — он достаточно хорошо работает с теми, кто идёт на него.

 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
Дубль Соболева принес «Крыльям Советов» победу над «Сочи»
«Спартак» прервал победную серию «Витязя» из десяти матчей в КХЛ
«Ростов-Дон» разгромил польский клуб в матче Лиги чемпионов
«Торпедо» одолело «Шинник» и укрепило лидерство в первенстве ФНЛ
Футболисты «Рубина» прервали шестиматчевую серию без побед в РПЛ
Тарасова: Платье Клеопатры делает Загитову очень сексуальной
«Ливерпуль» обыграл «Лестер» и одержал 17-ю победу подряд в АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь