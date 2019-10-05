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19:40 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин: Никто не уважает «Канело» и Golden Boy. Фанаты поддерживают меня

Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) в интервью Sky Sports раскритиковал своего бывшего соперника Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО).

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Мексиканец отказался от трилогии с GGG в 2019 году, а затем и вовсе решил не выступать в сентябре.

«Вы и правда думаете, что кто-то уважает “Канело”? Никто. Думаете, что кто-то уважает его промоутерскую компания Golden Boy? Никто. Все очень плохо. Я имею в виду сложившуюся ситуацию. Фанаты поддерживают меня, им нравится мой стиль. Но никто не поддерживает этих парней», — заявил Головкин.

Напомним, что утром 6 октября Головкин проведет бой с украинцем Сергеем Деревянченко (39−1−1, 35 КО) за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Их поединок состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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