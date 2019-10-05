Головкин: Никто не уважает «Канело» и Golden Boy. Фанаты поддерживают меня

Мексиканец отказался от трилогии с GGG в 2019 году, а затем и вовсе решил не выступать в сентябре.

«Вы и правда думаете, что кто-то уважает “Канело”? Никто. Думаете, что кто-то уважает его промоутерскую компания Golden Boy? Никто. Все очень плохо. Я имею в виду сложившуюся ситуацию. Фанаты поддерживают меня, им нравится мой стиль. Но никто не поддерживает этих парней», — заявил Головкин.