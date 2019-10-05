Головкин: Никто не уважает «Канело» и Golden Boy. Фанаты поддерживают меня
Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) в интервью Sky Sports раскритиковал своего бывшего соперника Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО).
Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) в интервью Sky Sports раскритиковал своего бывшего соперника Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО).
Мексиканец отказался от трилогии с GGG в 2019 году, а затем и вовсе решил не выступать в сентябре.
«Вы и правда думаете, что
Напомним, что утром 6 октября Головкин проведет бой с украинцем Сергеем Деревянченко (39−1−1, 35 КО) за вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Их поединок состоится на арене Madison Square Garden в