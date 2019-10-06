Кандидат на бой с Головкиным нокаутировал мексиканца в андеркарте GGG — Деревянченко

Их поединок стал третьим по счету в андеркарте вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В главном же событии шоу казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО) разыграют вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Бой Шеремета — Кортес был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором. За это время мексиканец дважды побывал в нокдауне, его осмотрел доктор, но поединок остановил его угол.

Для 29-летнего Шереметы эта победа стала 21-й в карьере и всего лишь пятой досрочной, а 26-летний Кортес, который во второй раз дрался в США, потерпел пятое поражение.