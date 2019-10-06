Кандидат на бой с Головкиным нокаутировал мексиканца в андеркарте GGG — Деревянченко
Польский средневес Камил Шеремета (21−0, 5 КО) дебютировал в США с победы над мексиканцем Оскаром Кортесом (27−5, 14 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Польский средневес Камил Шеремета (21−0, 5 КО) дебютировал в США с победы над мексиканцем Оскаром Кортесом (27−5, 14 КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок стал третьим по счету в андеркарте вечера бокса на арене Madison Square Garden в
Бой Шеремета — Кортес был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором. За это время мексиканец дважды побывал в нокдауне, его осмотрел доктор, но поединок остановил его угол.
Для 29-летнего Шереметы эта победа стала 21-й в карьере и всего лишь пятой досрочной, а 26-летний Кортес, который во второй раз дрался в США, потерпел пятое поражение.
Поединки главного карда начнутся в 07:00, а ориентировочно в 09:00 на ринг выйдут Головкин и Деревянченко.