Головкин запустил продажу атрибутики в новом дизайне перед боем за два титула
Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) перед боем за два титула чемпиона мира запустил продажу атрибутики в новом дизайне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) перед боем за два титула чемпиона мира запустил продажу атрибутики в новом дизайне, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Теперь три буквы G располагаются на продукции не рядом, а одна в другой. Боксер сам появился в кепке нового образца на церемонии взвешивания.
Болельщики могут приобрести атрибутику на арене Madison Square Garden в