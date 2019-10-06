Али Ахмедов нокаутировал американца за 44 секунды и защитил титул от WBC в андеркарте Головкина

Источник: Фото: Vesti.kz.Турар Казангапов©

Их поединок стал пятым по счету в андеркарте вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. В главном же событии шоу казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО) разыграют вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO — посмотреть его можно здесь.

Бой Ахмедов — Эрнандес был рассчитан на 12 раундов, но завершился уже на 44-й секунде первого. На этот бой казахстанец вышел в форме хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», который домашние матчи играет на MSG.

Теперь в активе 24-летнего Ахмедова 16 побед (12 нокаутом) в 16 боях, а 33-летний Эрнандес потерпел восьмое поражение при 20 выигрышах (девять нокаутом) и двух ничьих.