Экс-чемпион мира после потери титула выиграл нокаутом в вечере бокса Головкин — Деревянченко
Белорусский боксер Иван Баранчик одержал 20-ю победу в профессиональной карьере в андеркарте вечера бокса на арене Madison Square Garden в
Белорусский боксер Иван Баранчик одержал 20-ю победу в профессиональной карьере в андеркарте вечера бокса на арене Madison Square Garden в
Его соперником был пуэрториканец Габриэль Брасеро. Поединок был завершен в четвертом раунде, после того, как сначала Баранчик отправил пуэрториканца в нокдаун, а затем угол Брасеро отказался от продолжения борьбы.
Стоит отметить, что на кону этого поединка стоял вакантный титул WBA
Для 26-летнего Баранчика эта победа стала 20-й и 13-й досрочной. Также на его счету одно поражение, которое он потерпел в предыдущем поединке от британца Джоша Тейлора и потерял титул чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе. 38-летний Брасеро потерпел четвертое поражение в карьере при 25 победах и одной ничьей.
В главном же событии шоу казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО) разыграют вакантные титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.