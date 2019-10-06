Экс-чемпион мира после потери титула выиграл нокаутом в вечере бокса Головкин — Деревянченко

Его соперником был пуэрториканец Габриэль Брасеро. Поединок был завершен в четвертом раунде, после того, как сначала Баранчик отправил пуэрториканца в нокдаун, а затем угол Брасеро отказался от продолжения борьбы.

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Стоит отметить, что на кону этого поединка стоял вакантный титул WBA Inter-Continental в первом полусреднем весе.

Для 26-летнего Баранчика эта победа стала 20-й и 13-й досрочной. Также на его счету одно поражение, которое он потерпел в предыдущем поединке от британца Джоша Тейлора и потерял титул чемпиона мира по версии IBF в суперлегком весе. 38-летний Брасеро потерпел четвертое поражение в карьере при 25 победах и одной ничьей.