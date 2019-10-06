Али Ахмедов сделал заявление после победы нокаутом за 44 секунды в карде Головкина

24-летний Ахмедов выступил в рамках вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Его соперником был американец Эндрю Эрнандес. Поединок был рассчитан на 12 раундов, но завершился уже на 44-й секунде первого — казахстанец отправил соперника в нокаут.
Таким образом, Ахмедов защитил титул WBC International Silver во втором среднем весе.
«Я рад, что сегодняшний бой сложился именно так. Мы провели хорошую подготовку, я был готов к этому бою. Я очень рад, что он так сложился. Мой промоутер делает очень большую работу, чтобы подобрать мне соперников. Знаете, я готов драться абсолютно с любым. Я открыт для абсолютно любого бойца. Просто достаточно связаться с моим промоутером. В каком весе мне комфортнее? В 168 фунтах. Я хочу сосредоточиться на ней, стать чемпионом здесь, а потом уже буду смотреть на другие категории», — сказал Ахмедов после боя.
Добавим, что главным событием вечера бокса на MSG станет бой за вакантные титулы чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО).