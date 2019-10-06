Али Ахмедов сделал заявление после победы нокаутом за 44 секунды в карде Головкина

«Я рад, что сегодняшний бой сложился именно так. Мы провели хорошую подготовку, я был готов к этому бою. Я очень рад, что он так сложился. Мой промоутер делает очень большую работу, чтобы подобрать мне соперников. Знаете, я готов драться абсолютно с любым. Я открыт для абсолютно любого бойца. Просто достаточно связаться с моим промоутером. В каком весе мне комфортнее? В 168 фунтах. Я хочу сосредоточиться на ней, стать чемпионом здесь, а потом уже буду смотреть на другие категории», — сказал Ахмедов после боя.